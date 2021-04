Kotzen

Es ist idyllisch an diesem Dienstag. Die Sonne strahlt. Die kalten Temperaturen der Nacht haben ihre Spuren auf den Feldern rund um Kotzen hinterlassen. Das Hinweisschild zum Jugendclub und der Gemeindeverwaltung ist noch mit Tau bedeckt. Das 450-Seelen-Dorf schläft noch. Nur am anderen Ortsausgang ist eine Frau mit ihrem Hund zu sehen. „Sitz, Emely“, ruft Ramona Schmidt der achtjährigen Hündin zu. Die spurt. „Ich lebe hier seit 30 Jahren. Und das gern.“

„Es gibt aber noch schlimmere Ortsnamen.“

Dass sie in Kotzen lebt, stört sie gar nicht. „Natürlich ist das ab und an Thema. Es wurde schon viel berichtet. Auch im Fernsehen“, erinnert sich die Mitarbeiterin vom Jugendclub. „Es gibt aber noch schlimmere Ortsnamen. Kotzen – das stört mich nicht.“

Ramona Schmidt mit ihrer „Emely“. Sie lebt gern in Kotzen und kann mit dem Ortsnamen Kotzen gut leben. Quelle: Sebastian Morgner

Der Ortsname „Kotzen“ hat nichts mit Übelkeit zu tun. Er kommt aus dem Slawischen von den Wörtern „cossym“ (Bedeutung für Haarbüschel) und „cossa“ (Bedeutung für Ziege). Ramona Schmidt kommt ein bisschen ins Schwärmen, wenn sie über ihr Dorf spricht. „Unser Heimat- und Sportverein kümmert sich um den Zusammenhalt im Dorf.“

Das freut Sven Irrgang: „Wir leben gern hier. Ich arbeite bei der Bundeswehr und wenn ich sage, wo ich herkomme, sorge ich schon für den einen oder anderen Schmunzler“, so der Vorsitzender vom Heimat- und Sportverein. „Ich habe zwei Kinder. Gerade jetzt in Coronazeiten merken wir, wie gut wir es hier haben.“

Das Feuerwehr-Gebäude in Kotzen. Quelle: Sebastian Morgner

Aber die Natur ist nicht alles. „Corona macht derzeit der Arbeit im Jugendclub einen Strich durch die Rechnung“, bedauert Ramona Schmidt. Und sie findet es schade, dass es in Kotzen keine Einkaufsmöglichkeit gibt. Im Nachbarort Nennhausen sei der Konsum nun auch geschlossen. „Es heißt, da soll was anders entstehen. Mal gucken. Auch die Sparkasse dort hat nicht mehr jeden Tag offen.“ Trotzdem liebt sie das Leben – in Kotzen.

Die MAZ hat sich auf den Weg gemacht und hat Orte mit kuriosen Ortsnamen besucht.

Von Sebastian Morgner