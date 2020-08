Kriele

In einem Michviehbetrieb in Kriele in der Gemeinde Kotzen ist ein Landwirt offenbar von einer Kuh oder einem Bullen überrannt worden. Unbestätigten Medienberichten zufolge handelt es sich um den 56 Jahre alten Landwirt Torsten A.

Die Polizei äußert sich weiterhin nicht zu dem Fall. Stefanie Wagner-Leppien machte lediglich deutlich, dass es von der Polizei keinerlei weitere Informationen gebe zu dem, was am Donnerstag in Umlauf gebracht wurde.

Anzeige

Demnach hat eine Verwandte von Torsten A. diesen gefunden. Er habe Verletzungen gehabt. Wie schwer, darauf ging die Polizeisprecherin nicht ein. Unklar bleibt auch, ob Torsten A. möglicherweise andere Gesundheitsprobleme hatte. Derzeit laufe ein Todesermittlungsverfahren, so Wagner-Leppien.

Weitere MAZ+ Artikel

Ob der Landwirt tatsächlich von einem Bullen überrannt wurde bleibt Gegenstand von Spekulationen. Angeblich habe der Einsatzbefehl für die Rettungskräfte gelautet: „Person von Bullen überrant.“ Auch das ist bisher nicht bestätigt.

Zeitweise war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Seelsorger kümmerte sich um die unter Schock stehende Frau.

In Kriele selbst herrscht derweil große Bestürzung. Das 600-Einwohner-Dorf gehört zum Amt Nennhausen und ist Teil der Gemeinde Kotzen.

Von Joachim Wilisch