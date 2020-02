Kühne Pläne für die alte Abdeckerei

Gräningen

Die alte Abdeckerei in Gräningen ist schon seit Jahren ein Müllabladeplatz. Dreck, Unrat, alte Gemäuer – ab und an riecht es befremdlich. Früher wurden hier Tierkadaver verwertet. Das ist lange her. Zuletzt hatte ein Hamburger Insolvenzverwalter seine Hand auf dem Grundstück zwischen Grüningen und Bamme.

Neuer Besitzer

Auf der Suche nach interessanten Grundstücken mit abbruchreifen Immobilien, die man mit neuen Ideen entwickeln könnte kamen Hans und Alfred Hildebrand mit dem Insolvenzverwalter zusammen. „Ich habe mich sofort in diese Immobilie verliebt“, sagte Hans Hildebrand am Donnerstag den Nennhausener Gemeindevertretern. Und weil die Familie Hildebrand Immobilien wie diese ankauft, um sie zu neuen reizvollen Standorten zu entwickeln, gehört die alte Abdeckerei seit etwa einem Jahr zu dem Immobilienunternehmen.

Erste Ideen

Was aber könnte man mit der Immobilie auf Gräninger Gemarkung anfangen?“Das Grundstück der alten Abdeckerei liegt landschaftlich sehr schön“, sagte der Eigentümer am Donnerstag. „Das eignet sich meines Erachtens für die Bebauung mit einer Ferienhaus-Siedlung für Erholung, Vorträge, Schulung und Präsaentation.“ Ganz konkret sind die Pläne der Eigentümer aber noch nicht.

Mit der Gemeinde

Jetzt sei es wichtig, das Projekt zusammen mit den Gemeindevertretern weiterzuentwickeln. „Wir wollen das gemeinsam machen und auch gemeinsam für das Projekt einstehen“, so Hildebrand.

In dem Glaswürfel spiegelt sich die Umgebung. Quelle: Projektion H. Hildebrandt

Einige Ideen gibt es schon. So sollen so genannte Hobbit-Ferienhäuser entstehen, die direkt ins Erdreich gebaut sind. Ganz, wie man es aus „ Herr der Ringe“ kennt. Doch das ist nicht alles. Die Häuser sollen einen speziellen Zuschnitt bekommen. Zum Beispiel für Übergewichtige oder Allergiker oder besonders große Menschen. Große Menschen in einem Hobbit-Haus, das hat ja was.

Halle und Haus

Und was noch viel wagemutiger ist: auf dem Schornstein der Abdeckerei, der auf massivem Fundament steht, soll eine Glaswürfel entstehen. Darin spiegelt sich die direkte Umgebung. Viele Bäume und Wiesen.

Die Bäume will Hildebrand nahezu vollständig stehen lassen. Wie überhaupt das Grundstück nur zu einem kleinen Teil bebaut wird. Neben den Hobbit-Häusern und dem Glaswürfel soll eine Halle für Gewerbe, Schulungen und Büros entstehen. Dazu kommt ein Wohnhaus für den Verwalter der Liegenschaft.

Kein Verkauf geplant

Die Familie möchte die alte Abdeckerei selber entwickeln und die Nachnutzung selber betreiben. „Verkaufen werden wir das Grundstück nicht“, sagte Hildebrand am Donnerstag den Gemeindevertretern.

Vorschläge sind erlaubt

In den kommenden Monaten sollen sich die Gemeindevertreter nun Gedanken machen, was sie sich noch für die Immobilie vorstellen können. „Wir bleiben dann im Gespräch“, sagte Hildebrandt. Man sei flexibel. „Wenn zum Beispiel der Glaswürfel unerwünscht ist, dann machen wir das nicht. In Gräningen und der gesamten Gemeinde Nennhausen wird die Familie Hildebrandt kaum auf Widerstand stoßen. Gerade der Glaswürfel kam bei den Gemeindevertretern gut an.

Gräningen liegt idyllisch Quelle: Dirk Fröhlich

Um die alte Abdeckerei neu zu entwickeln wird ein Bebauungsplan notwendig werden. Diese Beschlüsse muss die Nennhausener Gemeindevertretung fassen. Ein Problem könnte sich ergeben, weil die Immobilie im Außenbereich liegt. „Da wird nicht alles so einfach, wie man vielleicht im ersten Moment denkt“, sagte Gemeindevertreter Thomas Richter aus Damme. Allerdings war sich Richter mit allen anderen Gemeindevertretern einig, dass eine Ferienhaussiedlung oder eine Art Bildungs- und Schulungszentrum dem Gelände wesentlich besser zu Gesicht steht, als die Trümmerbebauung, die man zurzeit dort noch vorfindet.

Mit allen reden

Die Familie Hildebrandt glaubt, mit dem Konzept eine interessante Nutzung für das Areal gefunden zu haben. Und die alte Abdeckerei würde im Geiste fortbestehen – denn der Schornstein bliebe ja, damit darauf der Glaswürfel gesetzt werden kann. Mit dem Bauamt in Nennhausen und mit Amtsdirektorin Ilka Lenke steht die Familie Hildebrand bereits in intensivem Austausch. Und man möchte gerne auch mit dem Kreisbauamt reden, wen es um die Genehmigung geht.

Das Konzept für die Abdeckerei sei klimaschonend und weise in die Zukunft. „Wir versiegeln nicht, wir entsiegeln“, sagte Hildebrand. Diese Immobilie könnte Gräningen zum Tourismusmagneten befördern. „Das wollen doch alle sehen“, sagte der Investor.

Start in drei Jahren

In drei Jahren – so hofft die Familie – soll der Startschuss fallen. Und dann kann man bis zum Jahr 2025 tatsächlich zwischen Bamme und Gräningen wohnen, wie die Hobbits aus „ Herr der Ringe“.

Von Joachim Wilisch