Kunstwerke in der Kirche werden restauriert

In der Dorfkirche von Nennhausen haben in diesen Tagen lang erwartete und dringend notwendige Restaurierungsarbeiten an zwei Epitaphen und einem Gemälde begonnen.

„Unsere Kirche hat als Sehenswürdigkeiten mehr zu bieten als den im Altarraum ausgestellten preußischen Kavalleriedegen mit Schild des bekannten romantischen Dichters der ‚Undine’, Friedrich de la Motte Fouqué, der 1803 bis 1831 als Ehemann von Caroline von Briest auf Schloss Nennhausen lebte und deren Musenhof viele Künstler ihrer Zeit anzog“, sagt Gemeindeglied Felix Doepner.

Zur Galerie Mehrere beachtliche Kunstwerke gibt es in der Kirche zu bewundern.

„Seit 1614 hängt an der Südwand des Altarraums das künstlerisch ausgezeichnete, und für eine Dorfkirche in Größe und Pracht schon außergewöhnliche Lochow-Epitaph“, erklärt er. „Es ist nicht nur ein Schmuckstück in künstlerischer Hinsicht, sondern auch in seiner vielfältigen biblischen Botschaft. Georg von Lochow ließ die Kirche vor etwas mehr als 400 Jahren umbauen.“

Die an der östlichen Giebelwand außen angebrachte Jahreszahl „1613“ zeugt noch heute vom Umbau der Vorgängerkirche, wohl einer Fachwerkkirche aus dem Jahr 1475, in einen massiven, verputzten Saalbau. Der 1612 gestorbene Georg von Lochow gehört in die Reihe der Patronatsherren derer von Lochow 1480 bis 1677, die das Rittergut Nennhausen als Lehen durch die Brandenburger Bischöfe erhielten. 1677 folgten die von Briests.

Aus Alabaster und Marmor

Das Epitaph des Magdeburger Bildhauers Christoph Dehne (1575 bis 1640) für Georg und Agnes von Lochow aus feinstem Alabaster und grauem Marmor wurde durch deren Söhne Ludwig und Heinrich, unter anderem Domherren in Brandenburg, gestiftet. Laut „Patronatskirchen im Havelland“ gilt die Arbeit kunstgeschichtlich als ebenso hervorragendes wie richtungsweisendes Werk zwischen Spät-Renaissance und Frühbarock, stellt also damit auch ein wichtiges Zeugnis des deutschen Manierismus dar. Das Nennhausener Lochow-Epitaph wird demnächst durch die Firma Steinhoff Restaurationen aus Berlin restauriert.

Neben dem Lochow-Epitaph steht in der Kirche noch ein zweites, deutlich kleineres, auch schlichteres Epitaph für Theodor Heinrich Rochus von Rochow, Sohn von Caroline von Briest. Dies schuf der bedeutende und vielseitige Berliner Architekt und Baurat Friedrich Adler (1827 bis 1908). Das neugotische Sandsteinepitaph ist durch zwei charakteristische Ritterfiguren flankiert.

Gesandter am Zarenhof

Theodor von Rochow (1794 bis 1854) kämpfte in den Napoleonischen Befreiungskriegen und war zuletzt, seit 1845 preußischer Gesandter am Zarenhof in St. Petersburg. 1847 bis 1854 war er der letzte Herr derer von Rochow in Nennhausen. Am Dienstag beginnt Oliver Guhr aus Berlin mit der Restauration dieses Epitaphs. „Das Epitaph wurde, bereits zu DDR-Zeiten übermalt“, erklärt Felix Doepner. „Keiner weiß mehr genau, wann und warum.“

40 Jahre Pfarrer in Nennhausen

An der südlichen Altarwand hängt ein Bildnis des 1609 geborenen Balthasar Köpke. Rund 40 Jahre lang wirkte er als Pfarrer bis zu seinem Tod 1677 in Nennhausen. Das Gemälde schuf 1678 Clemens Colasius. Bereits Anfang April wurde es zur Restauration durch Grit Jehmlich nach Potsdam gegeben.

„Der Zahn der Zeit, aber auch manche Unvorsichtigkeit und unsachgemäßer Umgang haben den drei Kunstwerken geschadet. Seit rund zehn Jahren setzte sich ein kleiner Kreis von Interessierten mit dem Anfang März verstorbenen Alexander von Stechow an der Spitze für die Restaurierung, vor allem des Lochow-Epitaphs, ein“, so Doepner. „Seinem intensiven Bemühen ist die Restaurierung hauptsächlich zu verdanken.“

Die konkreten Vorarbeiten, mit Untersuchung der Kunstwerke sowie allen Genehmigungen, begannen vor knapp zwei Jahren. Von den geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 40.000 Euro hat die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam einen großzügigen Anteil als Förderung übernommen. Die Kirchengemeinde leistet ihren Beitrag aus Eigenmitteln und Spenden, von denen ein Teil aus Anlass des 80. Geburtstags Alexander von Stechows 2018 zusammen kamen.

„Die Restaurierungsarbeiten vor Ort und in Potsdam sind bis zirka Ende der Sommerferien, auch in Abhängigkeit der Entwicklung der Corona-Pandemie, geplant“, sagt Felix Doepner. „Da unsere Gemeinde schon nicht den Start der Arbeiten feierlich begehen konnte, wollen wir dann zumindest den erfolgreichen Abschluss der Restaurierung in einem gemeinsamen Gottesdienst feiern.“

