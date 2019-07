Buschow

Am Mittwoch ist für Mario Zerbaum Buschow-Tag. Er packt alles zusammen, was er für die Behandlung seiner Patienten in und um Buschow sowie der anliegenden Ortsteile benötigt. In einer kleinen Praxis im Gemeindehaus hält Mario Zerbaum Sprechstunde.

Amtsdirektorin ist froh

Einmal in der Woche können sich Patienten aus Buschow und Region behandeln lassen. Die Tagespraxen sind zwar kein vollwertiger Ersatz für einen Hausarzt. Immerhin sind die Patienten nicht ganz unversorgt. Neben Mario Zerbaum öffnet Charles Schupet regelmäßig am Donnerstag seine Praxisräume in Nennhausen.

Wohl der Patienten

Ilka Lenke ist froh, dass die medizinische Versorgung zumindest auf diesem Weg gesichert wird. „Natürlich wäre es schön, Vollzeitärzte hier zu haben. Aber wir sind dankbar, dass sich Mediziner bereits finden, denen das Wohl der Patienten hier etwas bedeutet.“

Geld aus dem Fördertopf

Darüber ist auch die Kreisverwaltung froh. Sie hat ein Förderprogramm für Ärzte aufgelegt, die bereit sind, sich im Havelland niederzulassen. Wie Kreissprecher Norman Giese dazu erklärt, handelt es sich um ein Förderprogramm des Landkreises zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum.

Bis zu 20 000 Euro

Gefördert werden Ärzte in der Facharztausbildung während der ambulanten Ausbildungszeit mit 1000 Euro pro Monat über 30 Monate und/oder Fachärzte, die sich im Havelland niederlassen wollen durch eine Einmalzahlung von maximal 20 000 Euro. Gefördert werden können die Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Kinderheilkunde, Augenheilkunde, Dermatologie und Psychiatrie/Psychologie.

Praxistermin

Zur Übergabe des Fördermittelbescheides trafen sich kürzlich Kreisgesundheitsdezernent Gall sowie weitere Landkreisrepräsentanten mit Ilka Lenke bei Mario Zerbaum ein.

Aus Brandenburg/Havel

Mario Zerbaum studierte Medizin in Dresden und Halle/Saale und lebt nach Stationen in Berlin und Bad Salzungen seit 2013 in Brandenburg an der Havel. Seit 2015 ist er Facharzt für Allgemeinmedizin. Der verheiratete Familienmensch joggt in seiner Freizeit gerne.

Vorher anrufen

Der Allgemeinmediziner empfängt seine Patienten jeden Mittwoch im Gemeindehaus Am Wald 1 in Buschow. Termine können bereits vorher unter Telefon 03381-7931111 vereinbart werden. Online ist dies möglich unter www.hausarzt-zerbaum.de.

Von Joachim Wilisch