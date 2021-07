Landrat besucht Feuerwehr und Kunsthof in Gräningen

Gräningen

Zufrieden zeigte sich Amtsdirektorin Ilka Lenke jetzt mit dem Besuch von Landrat Roger Lewandowski in Dörfern des Amtes Nenhausen.

Wie berichtet, war sie mit Lewandowski zunächst zusammen auf einem Pferdezuchthof in Stechow. Danach fuhr der Tross nach Gräningen weiter – zur Freiwilligen Feuerwehr. Ortswehrführer Frank Standke zeigte das Gerätehaus.

Sinnvoll genutzt

„Auch wenn die Räumlichkeiten klein sind, wird alles sehr sinnvoll genutzt und mit Stolz wurde die neue Einsatzbekleidung gezeigt, welche durch die Amtsverwaltung Nennhausen über das Feuerwehrförderprogramm des Landkreises Havelland im letzten Jahr angeschafft wurde“ resümierte Ilka Lenke. Bei der Feuerwehr steht ein TSF (Baujahr 2014) zur Verfügung. Die Gräninger Feuerwehr zählt derzeit 15 aktive Einsatzkräfte sowie eine Jugendfeuerwehr bestehend aus sechs Jugendlichen.

Die Ortswehr Gräningen ist Teil der Feuerwehr des Amtes Nennhausen, gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung wird sie mit anderen Ortswehren des Amtes zur Brandbekämpfung und zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Schwerpunkt hierbei sind Verkehrsunfälle.

Landrat Roger Lewandowski in der Kunstscheune. Quelle: Amt Nennhausen

In Gräningen befindet sich auch der Kunsthof der Familie Zimmermann. In einem Nebengelass sind Zimmermann’sche Kunstobjekte von Herrn Zimmermann zu sehen. Angefangen von Holzschnitzereien über Gemälde bis hin zu einem Fabelwesen, das in seinem Netz verschiedene Glasstücke trägt. Die können berührt und das Glück in die Hosentasche gesteckt werden.

Thema Bleiverglasung

Ilka Lenke war ebenso begeistert, wie der Landrat: „Das Thema Bleiverglasung spiegelt sich auf dem gesamten Kunsthof wieder. Ob in der Bienehauskapelle oder der benachbarten Scheune, überall ist man von Kunst umgeben.“ Im Gästebuch des Kunsthofes steht nun auch der Name des Landrates mit Unterschrift.

Jedes Jahr im Sommer besucht Roger Lewandowski die Dörfer im Kreis, um sich ein Bild vom Leben der Menschen vor Ort zu machen..

Von Joachim Wilisch