Lebensmittelmarkt, Jugendclub und Gerätehaus

Nennhausen

Im Amt Nennhausen freut sich Amtsdirektorin Ilka Lenke über die Entwicklung der Bevölkerungszahlen. Es gehe nicht mehr bergab mit den Zahlen und inzwischen habe das Amt mehr Einwohner als im Jahr 2014. Das verkündete sie kürzlich in einer Jahresbilanz. Die Einwohnerkurve gehe mal ein wenig nach oben oder auch etwas nach unten – insgesamt seien die Zahlen aber stabil.

Platz für Familien

Und offensichtlich interessieren sich auch wieder junge Familien für Nennhausen und die Dörfer rundherum. „Es fällt auf, dass wir für viele Ortsteile zurzeit Bebauungspläne auf den Weg gebracht haben. So sollen in Ferchesar ebenso wie in anderen Orten kleine Flächen für Hausbauer angeboten werden. „Grundsätzlich ist das ein sehr gutes Zeichen“, so Ilka Lenke bei einem Abend mit Vertretern des Amtsausschusses und Gästen in Ferchesar.

Nachfrage ist groß

Zwischenbilanz wurde auch im Jugendclub Nennhausen gezogen. „Das war für uns ein wichtiges Vorhaben im Jahr 2019“, so Ilka Lenke. Der Club ist umgezogen und befindet sich jetzt der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Fouqué-Grundschule. „Allen gefällt der neue Jugendclub und das merken wir auch an der Nachfrage“, sagte Rahel Mertin, Jugendkoordinatorin der Johanniter in Brandenburg-Nordwest, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Die Johanniter betreuen die Einrichtung.

Der Kids-Club

Und es gibt Neues: mit dem Kids Club bieten die Johanniter im Jugendclub Nennhausen erstmalig täglich von 12 bis 16 Uhr ein Angebot für Grundschüler der 5. und 6. Klasse an, die nicht mehr den Hort besuchen. Gemeinsames Kochen und Backen (mittwochs) sowie der Zockertag (freitags) sind am beliebtesten. Daneben gibt es auch Hausaufgabenhilfe (montags), ein Mädchentreff (dienstags) und ein Bastelnachmittag (donnerstags). Die Schüler haben damit eine feste Anlaufstelle und werden von einer Sozialpädagogin betreut.

Andrang vor dem Jugendclub Nennhausen Quelle: privat

Ein ganz anderes Projekt sorgt weiter für Diskussionen in Nennhausen: Edeka beabsichtigt, hier einen Lebensmittelmarkt zu errichten. Geplant ist ein kleines Dienstleistungszentrum. In dem Ort existiert ein kleiner SB-Markt mit 150 Quadratmetern Verkaufsfläche, der die Grundversorgung sichert. Nächster zentraler Ort mit Einkaufszentren ist Rathenow, wo es Vollsortimenter und Discounter gibt.

Noch kein Grundstück

Die Edeka-Gruppe – ein genossenschaftlich organisierter Unternehmensverband mit Einzelhändlern – plant in Nennhausen die Errichtung eines 800 bis 1000 Quadratmeter großen Lebensmittelmarktes mit Ankerfunktion für weitere Geschäfts- und Dienstleistungsangebote. Allerdings hat der Discounter bisher noch kein Grundstück gefunden. Die Absicht mit einem Markt nach Nennhausen besteht weiter. Amtsdirektorin Ilka Lenke macht deutlich, dass hier zunächst Geduld angebracht sei. Der Ball liege derzeit nicht im Spielfeld der Amtsverwaltung.

Spannendes Jahr

Der Förderverein Bockwindmühle Bamme bereitet sich ebenfalls auf ein spannendes Jahr bevor. Höhepunkt soll natürlich wieder der Mühlentag zu Pfingsten sein. Wenn der Wind richtig steht, dann können Mitglieder des Fördervereins sogar Korn mahlen.

Mühlentag 2019 an der Bockwindmühle in Bamme Quelle: Uwe Hoffmann

Im Jahr 1334 erstmals erwähnt, ist die Bockwindmühle Bamme wahrscheinlich die älteste erhaltene Bockwindmühle in der Mark. 2007 riss der Orkan „Kyrill“ der ohnehin schon stark beschädigten Bockwindmühle die Flügel ab. Inzwischen ist das Bauwerk ansehnlich restauriert.

Wichtiges Anliegen

Die Feuerwehren sind dem Amt ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Herausragend war im Jahr 2019 der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Kotzen. „Das ist alles sehr schön geworden“, sagte Ilka Lenke. Rund 320 000 Euro gab das Land für den Bau des Feuerwehrhauses.

Mehr Platz

In Kotzen freute man sich, dass in einem Dorf, das stets zu wenig oder gar kein Geld zur Verfügung hat, investiert wird. Die Kotzener Wehr war ungenügend untergebracht. Die Kameraden haben nun genug Stellplatz für Geräte und Fahrzeuge.

Viele Themen

Im Amt Nennhausen bewegten vor allem viele kleine Themen die Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte. Zu den großen gehört die Idee einer Solaranlage bei Nennhausen und für das Jahr 2019 darf eine Auszeichnung nicht vergessen werden: Garlitz holte eine Medaille und einen Sonderpreis im Bundeswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“.

Von Joachim Wilisch