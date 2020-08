Liepe

Die Polizei hat tagelang nach Björn H. (31 Jahre) aus Liepe gesucht. Er ist in einer Betreuungseinrichtung untergebracht. Ein Angestellter bemerkte am Sonntagnachmittag, dass Björn H, nicht mehr da war und alarmierte die Polizei.

Die Sache ging gut aus: Nach umfangreichen Suchmaßnahmen traf die Polizei Björn H. bei einer Angehörigen in Berlin wohlbehalten an. Er wurde anschließend in die Wohneinrichtung in Liepe zurück gebracht.

Bei der Suche, die am Sonntag sofort eingeleitet wurde, wurde der 31-Jährige noch einmal am Sonntagabend in der Nähe des Bahnhofs Buschow in der Nähe der Gleise gesehen. Die Polizisten konnten ihn jedoch nicht mehr erreichen

Es wurde befürchtet – da Björn H. gesundheitliche Probleme hat und auf Medikamente angewiesen ist – dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Die weitere Suche der Polizei blieb ohne Erfolg. Allerdings wurde von Anfang an nicht ausgeschlossen, dass Björn H. nach Berlin unterwegs war oder sich dort bereits aufhielt, wie es auch der Fall war.

