Buschow

Wenn es darum geht, Hilfsaktionen zu organisieren, Menschen in Not zu helfen und gemeinnützige Projekte zu unterstützen, kann sich das Westhavelland auf engagierte Ehrenamtler verlassen. Zu den Menschen, die fast überall dabei sind, mit anpacken und helfen, gehören Ilona und Werner Launhardt aus Buschow.

Genau zehn Jahre ist es her, dass die beiden mit fünf weiteren Mitstreitern den Verein Lotus International gründeten. Der Verein setzt sich aktiv für benachteiligte Menschen sowohl in Deutschland als auch international – vor allem aber in Sri Lanka ein, um ihnen ein besseres Leben und Chancen für die Zukunft zu ermöglichen.

Warum sie ausgerechnet in Sri Lanka helfen? Weil dort ihre Tochter Andrea mit ihrer Familie lebt. Die gebürtige Havelländerin war dabei als die Tsunami-Katastrophe 2004 das Land erschütterte. Statt Sri Lanka zu verlassen, beschloss sie zu bleiben und zu helfen.

Die gebürtige Havelländerin Andrea Launhardt lebt mit ihrem Mann Chandralal Premakumara und ihren beiden Töchtern in Sri Lanka. Quelle: Privat

Viel hat sich seitdem getan. Andrea Launhardt hat unterem mit ihrem Mann Chandralal Premakumara den Umweltverein „Nature Conservation Society“ gegründet und ein Bildungszentrum aufgebaut.

Ihre Eltern helfen von Deutschland aus mit und nicht nur das. Auch im Havelland ist Lotus International aktiv. Ob das Fest der Menschlichkeit, das Familienfest des Bündnisses für Familie, die Interkulturelle Woche oder die Aktion „ One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – es gibt kaum eine Veranstaltung in die sich das Paar aus Buschow nicht einbringt und unterstützt.

Zudem besuchen die beiden Schulen und Vereine, um über das Leben, die Kultur und die Probleme in Sri Lanka zu berichten. „Als wir anlässlich des Vereinsgeburtstags zusammentrugen, was wir alles gemacht haben, mussten wir selbst staunen“, verrät Ilona Launhardt.

Neue Mitstreiter gesucht

Veranstaltungen und Benefizkonzerte organisieren, Ausstellungen vorbereiten und Vorträge halten – für Ilona und Werner Launhardt war all das vor zehn Jahren absolutes Neuland. Schritt für Schritt haben sie sich mit diesen Themen auseinandergesetzt, haben dazu gelernt um anderen zu helfen.

Für ihr Engagement wurde sie als Ehrenamtlerin des Monats geehrt und bekam sogar eine Einladung zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten. Selbst mit dem srilankischen Botschafter pflegen sie Kontakt.

Zu den Vereinsaktivitäten gehört inzwischen auch das Sommerfest des Sri Lanka Vereins Berlin, das bei Launhardts in Buschow gefeiert wird. Das Paar steht ständig in Kontakt mit ihrer Tochter. Beide Vereine kooperieren eng miteinander.

Es fehlt an aktiven Mitgliedern

Während Andrea Launhardt gerade ein neues Projekt auf die Beine stellt, dass Frauen in ländlichen Regionen helfen soll, mit Hilfe von Handarbeiten eine Existenz aufzubauen, hoffen ihre Eltern auf neue Mitstreiter.

„Wir kommen langsam an unsere Grenzen“, sagt Werner Launhardt. Er ist 73 Jahre alt, seine Frau feiert im nächsten Jahr ihren 70. Geburtstag. Sie wollen zwar weiterhin helfen, würden aber gern Verantwortung an jüngere Mitstreiter abgeben. Leider fehlt es dazu derzeit an aktiven Mitgliedern.

Übrigens steht Lotus für „Leben ohne Tränen und Sorgen“. Wer dieses Ziel unterstützen möchte, meldet sich unter: 033876/4 01 91. Mehr Informationen über den Verein gibt es zudem auf der Internetseite www.lotus-international.org

Von Christin Schmidt