Mit Arielle, Wappen und Undine startet Nennhausen neu durch

Nennhausen

War das ein Trubel! Auf der Wiese neben dem Schloss und hinter dem Gebäude der Amtsverwaltung tummelten sich Kinder mit ihren Eltern. Die Feuerwehr hatte einen Parcours mit vielen Spielen aufgebaut.

Ein Löschfahrzeug hatten die Feuerwehrleute um Jens Lerch auch mitgebracht. Die Fußballer von Rot-Weiß Nennhausen bauten eine Grillstation auf. Und die Mitglieder des Rotary Clubs Havelland präsentierten ihre „Shelter Box“ – eine Kiste mit allem, was eine Familie braucht, um in Katastrophengebieten zunächst überleben zu können.

Schon früh buntes Treiben

Schon bevor es um 15 Uhr offiziell losging, waren viele Gäste da – Groß und Klein. Das Wetter hätte besser nicht sein können und den vielen Helfern und Verantwortlichen, die sich in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht und Ideen gesammelt hatten, war die Erleichterung anzusehen.

Musik zu Beginn. Quelle: Joachim Wilisch

Denn das Fest auf der Wiese war kein gewöhnliches Sommerfest. „Unser Ziel war, dass die Nennhausener nach der langen Corona-Pause wieder zusammenkommen“, sagte Ulrike Platz, Präsidentin des Rotary Clubs Havelland. Nadine Trägenap, stellvertretende Bürgermeisterin und aktives Mitglied in der Gemeindevertretung, konnte dem nur beipflichten. Auch sie hatte sich an den Vorbereitungen beteiligt.

Benita von Stechow hatte ihr Grundstück gerne zur Verfügung gestellt. Denn irgendwie sollte das Fest auch im Sinne von Friedrich de la Motte Fouqué gefeiert werden, der lange in Nennhausen gelebt und gearbeitet hatte. Bei einer Parkführung erfuhren die erwachsenen Gäste, wo die berühmte Fouqué-Eiche stand und was man zum Schlosspark wissen muss.

Ilka Lenke benennt die Sieger im Malwettbewerb. Quelle: Joachim Wilisch

Ulrike Platz ist Hobbykünstlerin. Sie hat mit Kindern aus der Fouqué-Grundschule einen Malwettbewerb mit dem Motto „Ein Wappen für das Amt Nennhausen“ ausgerufen. Bedauerlich war, dass zur Siegerehrung die Künstler nicht anwesend sein konnten. Corona ist noch nicht vorbei und die Klasse war vergangene Woche in Quarantäne geschickt worden, berichtete die Lehrerin. „Die Kinder hatten sich so auf das Fest gefreut.“

Der Schützenverein war mit einem kleinen Schießstand dabei, die Kita-Kinder hatten ein Programm einstudiert.

Das Interesse an der Shelter Box war groß. Quelle: Joachim Wilisch

Die Mitglieder des RC Havelland präsentierten ihre Shelter Box. Dieses Zelt, in dem eine mehrköpfige Familie Platz findet und das mit allem ausgestattet ist, was man zum Überleben braucht, wird von der Service-Organisation in Katastrophengebiete gebracht.

Die rotarische Shelter Box Quelle: Ulrike Platz

Tausende solcher Shelter Boxen sind auf dem Erdball unterwegs. Zudem präsentierten die Rotarier, welche Projekte sie vor Ort unterstützt haben. Die Projekte in Nennhausen und Umgebung standen dabei – schon wegen des Sommerfestes – im Vordergrund. Die Schule, die Kreiskulturstiftung und die Partnerschaft für Demokratie hatten sich ebenfalls für das Fest engagiert.

Mit Hula Hoop

Gegen 18 Uhr trat auf dem Boden einer anliegenden Scheune, die zum Schloss gehört, Kristin Hertel auf. Sie ist Hula-Hoop-Künstlerin und wohnt seit einiger Zeit in Gülpe. Während des Lockdowns hatte sie keine Möglichkeit, aufzutreten. Sie studierte ein neues Programm ein. Das zeigte sie in Teilen am Sonnabend und verführte die Zuschauer in eine Traumwelt. Die Artistin freute sich über lang anhaltenden Applaus.

Hula Hoop-Show auf dem Dachboden. Quelle: Joachim Wilisch

Amtsdirektorin Ilka Lenke war zufrieden. „Es ist einfach toll, dass sich hier so viele Menschen aus Nennhausen engagiert haben.“

Das Fest endete mit einer Filmvorführung für Erwachsene. Gezeigt wurde – das muss in Nennhausen schon sein, ein Undine-Film. „Undine“ ist ein deutsch-französischer Spielfilm von Christian Petzold aus dem Jahr 2020. Das Liebesdrama mit Paula Beer und Franz Rogowski in den Hauptrollen orientiert sich an dem Undine-Mythos. Regisseur Petzold, der auch das Drehbuch schrieb, verlegte die Sage um die unheilvolle Wasserfrau ins Berlin der Gegenwart.

Bei der Berlinale wurde Paula Beer mit dem Silbernen Bären für ihre Schauspielleistung ausgezeichnet.

Die Feuerwehr hatte zahlreiche Spielstationen aufgebaut. Quelle: Joachim Wilisch

Das war eine etwas andere Erzählung als diejenige, die man in Nennhausen von Fouqué kennt. Eine interessante Bearbeitung des Stoffes war es allemal. Rechtzeitig vor dem möglichen Start einer vierten Corona-Welle haben die Nennhausener zusammengefunden und ausgelassen gefeiert.

Glückliche Gesichter

Die glücklichen Gesichter dürften dem Organisations-Team Dank genug für die Arbeit sein, die im Vorfeld zu leisten war. Ulrike Platz, die zum Tag des offenen Ateliers normalerweise ihre Bilder zeigt, hat nicht bereut, den Nennhausenern diesmal etwas ganz anderes zu präsentieren.

Die Sieger im Malwettstreit Ein Wappen für das Amt Nennhausen – so lautete das Motto eines Malwettbewerbes zum Sommerfest. Kinder der 6. Klasse der Fouqué-Grundschule lieferten tolle Motive ab. Zusammen mit Ulrike Platz arbeiteten die Kinder an ihren Entwürfen. Amtsdirektorin Ilka Lenke gab die Gewinner bekannt: Sieger ist Willi Fröhlich, der 2. Platz geht an Enie Siegmund und Platz 3 belegt Pia Sommerfeld. Die Kinder erhalten einen Buchgutschein. Alle Teilnehmer haben außerdem eine Tageskarte für den Optikpark Rathenow bekommen.

Von Joachim Wilisch