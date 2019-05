Ferchesar

Das Gurren der Tauben ist unüberhörbar auf dem Hof von Günter Henneborn und seiner Frau Petra in Ferchesar. Die Taubenzucht ihr gemeinsames Hobby. Wobei Petra Henneborn sich hat anstecken lassen von der Leidenschaft ihres Mannes. Günter Henneborn züchtet mittlerweile seit 53 Jahren Tauben der Rasse Orientalische Roller.

Etwas Neues probiert

„Man muss auch einmal etwas Neues probieren“, erklärt er, sich vor drei Jahren zusätzlich Brünner Kröpfer auf den Hof geholt zu haben. Mit der Zucht der Taubenrasse mit kugelförmigem Kropf stehe er noch am Anfang, sagt Günter Henneborn, der auch Vorsitzender des Rassegeflügelzüchtervereins Rathenow ist. Die Zucht von Tauben sei eine langwierige Angelegenheit, sagt er und holt aus einer Voliere einen Brünner Kröpfer im Farbschlag Rotfahl-Schimmel.

Die Taube gehört zu einem Siegerpaar, mit dem Günter und Petra Henneborn auf der diesjährigen Brala in Paaren im Glien mit dem Ehrenpreis des Landesverbandes der Kleintierzüchter ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung für Brünner Kröpfer erhalten zu haben, freut Günter Henneborn besonders und ist für ihn die Bestätigung, in der Zucht auf den richtigen Weg zu sein.

Einladung zur Grünen Woche

Mit drei Ehrenpreisen sehr erfolgreich auf der 29. Brala waren Henneborns aber auch mit ihren Orientalischen Rollern in den Farbschlägen Schwarz, Rot und Blau. Zu den Preisen erhielten sie Ehrenteller, Schleifen und eine Einladung zur Internationalen Grünen Woche 2020 in Berlin. Für das Züchterpaar aus Ferchesar war es die dritte Brala hintereinander, von der es Landesehrenreise mit nach Hause brachte.

Ausgestellt hatten sie in diesem Jahr jeweils 12 Paare Orientalische Roller und Brünner Kröpfer. Zudem konnten sie in Paaren 20 Taubenpaare aus eigener Zucht verkaufen. Petra und Günter Henneborn sind zufrieden. Die Brala war für sie wieder ein Erfolg. Und so steht schon fest, dass sie auch im nächsten Jahr wieder ausstellen werden bei der Brala, an der Güter Henneborn auch das Interesse vieler Besucher an der Kleintierzucht schätzt.

Von Norbert Stein