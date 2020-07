Möthlow

So etwas hat es hier noch nicht gegeben. Am Sonnabend, dem 18. Juli, findet in Möthlow das 1. Hüpfburgenfest im Westhavelland statt. Auf dem Gemeindehof des Ortes der Gemeinde Märkisch Luch im Amt Nennhausen werden an diesem Tag sieben Hüpfburgen aufgestellt. Veranstalter ist der Möthlower Freizeitverein, der das Fest zusammen mit Lynn Bieber aus dem nahen Buschow organisiert, die Hüpfburgen und Party-Equipment vermietet.

Eigentlich hätte das Hüpfburgenfest schon am 29. März stattfinden sollen, berichtet Volker Schönfeld, der Ortsvorsteher von Möthlow und auch Vorsitzender des Freizeitvereins ist. Doch weil dann die Corona-Einschränkungen kamen, musste die Veranstaltung wie so viele andere auch abgesagt werden. Die Flyer mit der Ankündigung waren sogar schon gedruckt worden.

Anzeige

Auch das Einhorn ist mit dabei. Quelle: privat

Weitere MAZ+ Artikel

Es sei beim Möthlower Oktoberfest im vergangenen Jahr gewesen, sagt Volker Schönfeld, da sei im Gespräch mit Lynn Bieber die Idee entstanden, erstmals ein Hüpfburgenfest auf die Beine zu stellen. Jetzt, da es nun endlich so weit sei, wolle man die Veranstaltung nicht nur allein für die Kinder in der Nähe ausrichten, sondern gern auch Familien der weiteren Umgebung einladen. Schließlich gebe es gegenwärtig ja nur wenige Angebote. Allerdings, so betont er: Die Abstandsregel und weitere Corona-Vorschriften müssten natürlich eingehalten werden.

Das Fest geht von 14 bis 19 Uhr. Für Kinder sind einmalig 4 Euro zu bezahlen, dafür können sie sich die ganze Zeit auf den Hüpfburgen amüsieren. Eine Tombola und weitere Spielgelegenheiten soll es geben. Ganz allgemein ist der Eintritt frei.

Auch Micky und Mini Maus laden ein. Quelle: privat

Es soll ein Fest für die ganze Familie sein. Ein DJ macht Musik. Es gibt Kaffee und Kuchen. Getränke stehen bereit und der Grill wird angeworfen. Softeis wird verkauft.

Nicht zuletzt wirkt die Freiwillige Feuerwehr von Liepe mit. Die Technik wird vorgestellt und es gibt Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Ein Brandhaus wird aufgebaut, an dem die Festbesucher probieren können, wie ein Feuer gelöscht wird.

Von Bernd Geske