Möthlow

Volker Schönfeld, zur Kommunalwahl im Mai 2019 als Nachfolger der langjährigen Ortsvorsteherin Anke Rosanski gewählt, bringt viele neue Ideen zur Entwicklung des kleinen Ortes in der Gemeinde Märkisch Luch ein. Unterstützung bekam er nun auch durch die aus Polen stammende und seit einigen Jahren in Berlin lebende Olga Bowgierd, die im Herbst 2020 mitten im Ort ein Tiny-Haus errichtete. Im Sommer 2020 gründeten beide mit Mitstreitern den Verein Dwai, um Projekte in und für Möthlow umzusetzen. „Dwai“ kommt aus dem Ostpreußischen und bedeutet „Zwei“ oder auch „Zusammen“.

Jetzt begrüßten Olga Bowgierd und Volker Schönfeld in dem fast fertigen Holzhaus, in dem sich auch die Vereinsmitglieder treffen, Sebastian Steinecke, der sich vor Ort informieren wollte. Über den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises erfuhr der Verein vom bundesweiten Wettbewerb des Ostbeauftragten der Bundesregierung, „Machen 2020“.

Der schöne Blick vom Plateau des Weinbergs. Quelle: Uwe Hoffmann

Preisgekröntes Projekt

Im Herbst 2020 erhielten die derzeit 16 Vereinsmitglieder die Nachricht, dass ihr Projekt zu den Wettbewerbssiegern gehört – mit 5 000 Euro Siegesprämie. „Wir haben viele Ideen, um die Dorfgemeinschaft zu stärken und Möthlow attraktiver zu gestalten“, so Volker Schönfeld. „Die 5 000 Euro sind der Grundstock für unser Projekt zur Errichtung eines Aussichtsturms auf dem Weinberg. Auf dessen Plateau trafen sich schon früher die Möthlower. Von hier aus hat man einen tollen Rundumblick weit in das Märkische Luch hinein – Richtung Barnewitz, Liepe und Retzow.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der kleine Weinberg erhebt sich direkt hinter dem Friedhof an der Straße nach Liepe. Etwas über ein Dutzend Holzstufen führen zu dessen Gipfel. Auf dieser Erhebung soll ein fünf bis sechs Meter hoher Aussichtsturm aus Holz errichtet werden. Die Kosten betragen schätzungsweise 10 000 Euro. Er soll genauso für den zunehmenden Radtourismus ein neuer Anziehungspunkt werden.

Die aus Berlin stammende Olga Bowgierd wurde zur Vorsitzenden des im Sommer 2020 gegründeten Vereins Dwai gewählt. Quelle: Uwe Hoffmann

Natur vor der „Haustür“ der Berliner

„Die Orte auch im Westhavelland haben ein zunehmendes Potenzial für Touristen, die hier Urlaub in der Natur mit dem Wohnmobil oder dem Rad machen. Ebenso zieht es Berliner in die Natur ‚vor ihrer Haustür’, um hier zu leben oder partiell zu arbeiten“, meint Olga Bowgierd. „Als ich bereits vor drei Jahren das Grundstück hier im Ort kaufte, entschied ich mich bewusst für das Havelland als künftigen Wohnsitz. Das Haus soll auch ein Treffpunkt für Menschen werden. Hier können auch meine Berliner Freunde partiell leben und arbeiten. Sie arbeiten, wie auch ich, viel online. So ist die entsprechende Internet-Infrastruktur im Ort nötig.“

Die kommunikative junge Frau war bis Ende 2020 drei Jahre lang in der Wirtschaftsförderung des Landkreises Märkisch-Oderland tätig und kennt sich so auch mit Marketing aus.

Für Einwohner sowie Touristen will Dwai mit Unterstützung des Ortsbeirates Projekte umsetzen, die die Infrastruktur im Ort und in der Region verbessern. Dazu möchten sich die Möthlower auch stärker mit ihren Nachbarorten vernetzen.

Blick ins Luch in Richtung Retzow. Quelle: Uwe Hoffmann

Infotafel im Ortszentrum

So soll demnächst im Ortszentrum eine Infotafel aufgestellt werden, die etwas aus der Geschichte des Ortes erzählt, sowie eine bessere Ausschilderung von Radwegen erfolgen. Auch Stellplätze für Wohnmobile sollen mit wenigen Mitteln geschaffen werden.

„Um Neues zu schaffen muss man auch mal ausgetretene Pfade verlassen. Das passiert hier“, stellt der Bundestagsabgeordnete Steinecke fest und brachte auch Ideen aus seinem Wahlkreis in Ostprignitz-Ruppin ein, die den ländlichen Raum stärken. So ein E-Auto, dass sich die Einwohner im Dorf Barsikow teilen. Übrigens wird gerade der diesjährige Wettbewerb des Ostbeauftragten ausgeschrieben.

Pluspunkt im Wettbewerb

„Wir sind hochmotiviert. Wir bekommen jetzt ein Angebot unseres Architekten zur Errichtung des Aussichtsturms. Sobald die genauen Kosten feststehen, werden wir auch Fördermittel zur Umsetzung beantragen“, sind sich Olga Bowgierd. Volker Schönfeld ist da mit ihr ganz einig.

Dieses Engagement ist auch ein Pluspunkt im laufenden Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, in dem sich Möthlow bewirbt.

Von Uwe Hoffmann