Nennhausen

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis es in Nennhausen wieder einen Einkaufsmarkt gibt. Wie berichtet, hatte das „Ländliche Einkaufszentrum“ zum 31. Juli seine Tore geschlossen. Die Edeka-Gruppe hat für Nennhausen die Idee, einen Versorgungsmarkt aufzubauen, der eine Ankerfunktion haben soll. Das bedeutet, dass in dem Markt auch noch andere Geschäfte unterkommen können – beispielsweise ein Bäcker, ein Blumenladen oder ähnliche Angebote.

Schließungswelle

Das hätte Nennhausen mittlerweile dringend nötig. Denn nicht nur der Einkaufsmarkt – den die Nennhausener liebevoll „Konsum“ nannten – hat geschlossen. Inzwischen gibt es auch keinen Blumenladen mehr und keine Poststelle. Zudem hat die Apotheke schon seit längerer Zeit geschlossen und der Arzt, der aus Stendal einmal in der Woche nach Nennhausen kam, um hier Sprechstunden abzuhalten, belässt es nur noch bei Hausbesuchen.

Verhandlungen

Was also tun? Der Edeka-Konzern hatte bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück Probleme. Am Ende scheiterten Verhandlungen auch immer wieder am Preis. Zu Beginn des Jahres sah es so aus, als ob eine Lösung in Sicht ist, es war sogar schon von einem Bebauungsplan die Rede. Doch auch das klappte nicht.

Nennhausen ist groß genug für einen Einkaufsmarkt. Quelle: Dirk Fröhlich

Nun teilte Amtsdirektorin Ilka Lenke den Gemeindevertretern am vergangenen Donnerstag mit, dass die Edeka-Gruppe nach wie vor am Standort Nennhausen interessiert sei. „Es werden nach wie vor Gespräche und auch Verhandlungen geführt.“ Mehr könne sie aber derzeit nicht sagen, sie bitte deshalb um Verständnis.

Weite Wege

Den Nennhausenern bleibt derweil nichts anderes übrig, als nach Rathenow zu fahren, um Einkäufe zu erledigen. Die große Angst: wenn man sich daran erst einmal gewöhnt hat, kommen die Kunden auch nicht so schnell nach Nennhausen zurück. Andererseits drängt besonders die ältere Einwohnerschaft auf eine Einkaufsgelegenheit im Dorf. Gerade Senioren müssten auch am Ort eine Möglichkeit haben, einkaufen zu gehen.

Fliegende Händler

Brigitte Noel, die Bürgermeisterin der Gemeinde Nennhausen, hatte schon vor Monaten gewarnt, dass es schwer werden würde, die Lücke zu schließen, wenn das „Ländliche Einkaufszentrum“ erst einmal geschlossen hat. Sie sollte Recht behalten. Nun bemüht sie sich weiter, fliegende Händler dafür zu interessieren, in Nennhausen Station zu machen – mit einem rollenden Lebensmittelgeschäft. Das gibt es in Nachbardörfern. Problematisch sei aber, einen weitere Standort einzutakten. Amtsdirektorin Ilka Lenke hatte darüber hinaus auch die Einrichtung eines Wochenmarktes ins Gespräch gebracht. Das könnte eine Idee sein. In Hohennauen (Amt Rhinow) wird das ausprobiert.

Amtsdirektorin Ilka Lenke und Heino Schmidt, Geschäftsführung des Geschäftsbereiches Expansion der Edeka Minden - Hannover Immobilien- Service GmbH. Quelle: Norbert Stein

Brigitte Noel bemüht sich zudem darum, dass in Nennhausen möglicherweise eine Paketabladestation der Post eingerichtet wird, wo man sich dann Pakete abholen könnte. Aber auch hier ist noch nichts sicher. Die Bürgermeisterin bittet vorerst um Geduld. Davon brauchen die Bürger in und um Nennhausen in der Sache noch jede Menge.

Von Joachim Wilisch