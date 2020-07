Nennhausen

Die Ende April in der Kirche Nennhausen begonnene Restaurierung des Epitaphs für Theodor Heinrich Rochus von Rochow (1827 bis 1854) durch den Berliner Restaurator Oliver Guhr ist jetzt abgeschlossen.

„Auch im Vergleich zum zweiten Epitaph in unserer Dorfkirche, dem größeren und prächtigeren Lochow-Epitaph, ist jetzt erkennbar, welche Schönheit auch das zuvor eher unscheinbar wirkende Rochow-Epitaph hat. Alle Schäden sind behoben, fehlende Elemente wurden ergänzt“, freut sich Gemeindeglied Felix Doepner, der die Restaurierungsarbeiten begleitete.

Anzeige

Alte Farbschicht entfernt

„Vor allem mit seiner Goldschrift, die dem Epitaph seinen besonderen Glanz gibt, kommt dieses Epitaph nun wieder zu seiner Geltung. Auch das Rochow-Wappen erscheint jetzt viel plastischer.“ Das gesamte Epitaph wurde bereits zu DDR-Zeiten ohne heute nachvollziehbaren Grund komplett übermalt. Denkmalpflegerische Voruntersuchungen legten darunter drei frühere verschiedene Farbschichten frei.

Weitere MAZ+ Artikel

Gemeindeglied Felix Doepner: vor der Restaurierung wurden bei Untersuchungen durch den Denkmalschutz drei frühere Farbschichten entdeckt. Quelle: Uwe Hoffmann

„Gemeinde und Denkmalschutz entschieden sich für einen Neuanstrich des gesamten Epitaphs in Weißgrau, das dem Farbton des ursprünglichen Anstrichs nahe kommt“, schildert Restaurator Guhr die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Die von früherer Farbe gesäuberte Widmungs-Inschrift wurde, nach Neuanstrich, mit Goldfarbe neu ausgelegt und ist so erst wieder vollständig lesbar.“

Text wieder lesbar

Der Text lautet: „Theod: Hein: Roch: v. Rochow, k. p. General Luiet: und Gesandte, Erbherr auf Nennhausen, Bamme, Jeserich, Prechwitz u. Reckahne, geb: zu Nennhausen am 20' Ap: 1795, gest: zu Petersburg den 19' Ap: 1854, beigesetzt am 12' Aug: d. J. in der Familiengruft seiner Kinder zu Jaispitz in Mähren. / Selig sind die in dem Herrn sterben. / Sein irdisch Leben war Liebe bis in den Tod; in ihr ist er zum wahren Leben durchgedrungen; nun trägt ihn die göttliche Liebe die uns die Stätte bereitet und hält ihn von Ewigkeit in Ewigkeit.“

Die kleine Tafel darunter trägt die Inschrift „Seinem Andenken die trauernde Witwe Mathilde Elisabeth, geb: Gräf: Wartensleben.“ Theodor von Rochows Witwe gab nach dem Tod ihres Gatten den Auftrag für das Epitaph, welches der bedeutende und vielseitige Berliner Architekt, Baurat und Bauforscher Friedrich Adler (1827 bis 1908) schuf.

Das Sandsteinepitaph mit seinen beiden chrakteristischen flankierenden Ritterfiguren. Quelle: Uwe Hoffmann

Adler vollendete ab 1850 das durch K.F. Schinkel begonnene Schloss Babelsberg. 1851 trat er in das Büro F.A. Stülers ein. In Brandenburg gehört der Umbau des Prignitzer Schlosses Meyenburg 1865/1866 im Stil der norddeutschen Renaissance zu Adlers Arbeiten.

Besondere Gestaltung

„Die figürliche Darstellung des neugotischen Sandsteinepitaphs mit zwei flankierenden charakteristischen Ritterfiguren ist für Mitte des 19. Jahrhunderts etwas Besonderes“, so der Restaurator, der das abgebrochene Teilstück des Schwertes in der Hand der linken Figur aus Blei nachgoss. Das über Jahrzehnte weggefaulte Holzkreuz oberhalb des Epitaphs wurde durch ein neues Holzkreuz ersetzt. Schließlich wurde der Sockel des Epitaphs ergänzt.

Die bis 1613 grundlegend durch Georg von Lochow umgebaute Nennhausener Dorfkirche- Quelle: Uwe Hoffmann

Theodor von Rochow war der Sohn von Caroline von Briest (1773 bis 1831), die mit dem bekannten romantischen Schriftsteller Friedrich Baron de la Motte Fouqué (1777 bis 1843) verheiratet war. 1694 kam Nennhausen an die von Briests. Nach dem Tod von de la Motte Fouqués Schwiegervater Philipp von Briest 1822 erlosch die Familie von Briest und Nennhausen ging an Carolines Söhne aus erster Ehe, an die Familie von Rochow, mit Theodor als letztem von Rochow in Nennhausen, 1847 bis 1854. Theodor von Rochow kämpfte in den Napoleonischen Befreiungskriegen und war zuletzt, seit 1845 preußischer Gesandter am Zarenhof in St. Petersburg.

Auch der Lochow-Epitaph wird restauriert

„Jetzt freuen wir uns auf den Beginn der Restaurierung des, größeren und prächtigeren, Lochow-Epitaphs durch die Berliner Firma Steinhoff Restaurationen, der noch für Juli geplant ist“, sagt Felix Doepner. Von den geschätzten Gesamtkosten der Restaurierung in Höhe von 40.000 Euro hat die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam einen großzügigen Anteil als Förderung übernommen.

Von Uwe Hoffmann