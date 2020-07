Nennhausen

Am Freitagabend war Schluss. Ursula Koch hatte zum letzten Mal die Türen ihres Geschäftes zugesperrt. Das ländliche Einkaufszentrum ist nun geschlossen. Das ist bitter für Nennhausen, denn hier gibt es vorerst keine Einkaufsmöglichkeit für Waren des allgemeinen Bedarfs.

Kein Ersatz

In Nennhausen ist man nicht begeistert, dass man ab sofort nach Rathenow fahren muss, um diese Waren zu erwerben. Es gib in Nennhausen zwar kleine Geschäfte, in denen Backwaren angeboten werden. Und in Damme bietet der Hofladen Richter zu seinen Öffnungszeiten ebenfalls Waren an. Aber das kann einen Einkaufsmarkt nicht ersetzen.

Pläne seit Jahren

Tatsächlich gibt es Pläne, in Nennhausen ein neues Einkaufszentrum zu errichten. Schon vor Jahren fragte die Edeka-Gruppe bei einem Grundstücksbesitzer an, ob man das Land für die Errichtung eines Supermarktes bekommen könne. „Wir sind uns damals aber nicht über den Preis einig geworden“, hieß es bei Edeka und die Grundstückssuche ging weiter.

Ilka Lenke ist Amtsdirektorin im Amt Nennhausen. Quelle: Uwe Hoffmann

Wenig später sah es aus, als ob eine Lösung möglich ist. Doch auch das kam nicht zustande. Nun machten sich die Bürgermeisterin der Gemeinde Nennhausen, Brigitte Noel und Amtsdirektorin Ilka Lenke auf die Suche nach fliegenden Händlern. Sogar an einen Wochenmarkt dachten die Kommunalpolitiker. Alle Versuche, jemand dafür an Land zu ziehen, versandeten jedoch.

Mehrere Wege offen

Auf Anfrage lässt Amtsdirektorin Ilka Lenke, die derzeit im Urlaub weilt aber wissen, dass man zur Gemeindevertretersitzung am 13. August das Thema behandeln wird. „Da werden weitere Details besprochen“, sagt Lenke und meint damit wohl die fliegenden Händler. „Mehrere Wege sind in Verhandlungen, so dass ich dazu zurzeit keine weitere Auskunft geben kann“, so die Amtsdirektorin abschließend.

Jeder kann öffnen

Während Ursula Koch glaubt, die Pläne zur Suche eines Nachfolgers seien daran gescheitert, dass die Neubau-Ideen von Edeka bekannt wurden, sehen das nicht alle Leute im Dorf so. Am Rande einer Amtsausschusssitzung vor einigen Monaten sagte ein Einwohner, es stehe jedem frei, in Nennhausen ein Geschäft für Lebensmittel zu eröffnen – oder auch nicht. Keinesfalls könne das Amt selbst als Unternehmer – also Inhaber eines Lebensmittelmarktes – auftreten, hatte die Amtsdirektorin seinerzeit wissen lassen.

Christian Görke (l.) – damals Finanzminister – im Gespräch mit Amtsdirektorin Ilka Lenke und Heino Schmidt, Geschäftsführung des Geschäftsbereiches Expansion der Edeka Minden – das war im Jahr 2019. Quelle: Norbert Stein

Die Einwohner befürchten, dass diese Entwicklung Folgen hat. Inzwischen gibt es keinen Arzt mit Praxistagen mehr – ein Mediziner macht noch Hausbesuche. Die Apotheke ist geschlossen.

Viele Familien

Ilka Lenke:verweist auf die Einwohnerzahlen. Es siedeln sich immer mehr junge Familien im Amt Nennhausen an und der Bedarf an einer Vielfalt von Produkten wächst. Der Chance zur Ansiedlung eines Edeka-Marktes in Nennhausen sollte man sich nicht entziehen.

Vollversorger in anderen Orten

In Rhinow und Friesack gibt es bereits seit vielen Jahren Vollversorger. Die Pläne von Edeka wurden im Frühjahr 2019 bekannt. Man plane in Nennhausen die Errichtung eines 800 bis 1000 Quadratmeter großen Lebensmittelmarktes mit Ankerfunktion für weitere Geschäfts- und Dienstleistungsangebote. „ Edeka möchte verstärkt in den ländlichen Raum investieren“, sagte damals Heino Schmidt, Geschäftsführer für Expansion bei der Edeka Minden-Hannover Immobilien-Service GmbH, bei einem Gespräch in der Amtsverwaltung.

Das Edeka-E in Nennhausen? Noch ist das Utopie. Quelle: Peter Geisler

Außer Absichtserklärungen haben die Nennhausener aber nicht viel in der Hand. Und so werden sie zunächst die Lebensmittelmärkte in Rathenow aufsuchen müssen, um sich zu versorgen.

Für Ursula Koch ist nun Schluss. Sie will den Ruhestand genießen. Und wer weiß – vielleicht findet sich doch noch ein Interessent, der im „Ländlichen Einkaufszentrum“ weitermacht.

Von Joachim Wilisch