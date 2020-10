Nennhausen: Neuer Glanz für altes Schmuckstück

Nennhausen

Mit Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse wurde ab Anfang April die Restaurierung zweier Epitaphe und eines Bildnisses in der Dorfkirche Nennhausen begonnen.

Nach erfolgreicher Restaurierung des kleineren und schlichteren Epitaphs für Theodor Heinrich Rochus von Rochow (1795 bis 1854) bis Mitte Juli, wird derzeit das zweite Epitaph restauriert.

Für Georg von Lochow

Das dreigeschossige Epitaph ist für den 1612 verstorbenen Georg von Lochow und für seine bereits 1595 verstorbene Ehefrau Agnes, geborene von Werder. In Auftrag wurde es von den Söhnen und Brandenburger Domherren Ludwig und Heinrich gegeben. In den Jahren 1614 bis 1616 formte der Magdeburger Bildhauer Christoph Dehne das Epitaph aus Alabaster und grauem Marmor, mit Vergoldungen.

Georg von Lochow ließ die Kirche vor etwas mehr als 400 Jahren umbauen. Die an der östlichen Giebelwand außen angebrachte Jahreszahl „1613“ zeugt noch vom Umbau der Vorgängerkirche in einen massiven, verputzten Saalbau. Georg gehört in die Reihe der Patronatsherren derer von Lochow 1480 bis 1677, die das Rittergut Nennhausen als Lehen von den Brandenburger Bischöfen erhielten.

Restauratorin Laura Wolfgramm der Berliner Firma Steinhof Restaurierung bei der Säuberung der Messingplatte des prächtigen Lochow-Epitaphs. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Epitaphe gelten als kunstgeschichtlich hervorragendes und richtungsweisendes Werk zwischen Spät-Renaissance und Frühbarock – es handele sich um ein wichtiges Zeugnis des deutschen Manierismus dar.

„Das für eine Dorfkirche in Größe und Pracht schon außergewöhnliche Epitaph ist nicht nur ein Schmuckstück in künstlerischer Hinsicht, sondern auch in seiner vielfältigen biblischen Botschaft“, sagt Felix Dopener, der die Restaurierung für die Gemeinde begleitet. „Zudem zeigt es, obwohl 75 Jahre nach der Reformation in Brandenburg erschaffen, mit der Darstellung des Namenspatrons Georgs von Lochow, des Heiligen Georg als Drachentöter, noch ein typisches katholisches Element.“

Fehlende Teile

Im Hauptfeld ist das Jüngste Gericht dargestellt. In Muschelnischen und auf dem Gebälk sind die zwölf Apostel als Freifiguren gestaltet. Georg und Agnes sind kniend auf seitlichen Schweifgiebeln dargestellt.

„Das Epitaph ist in seiner Pracht und detailreichen Gestaltung schon beeindruckend“, so Restauratorin Felina Felske. „Nach der Säuberung des Epitaphs werden lose Teile wieder befestigt und alterungsbedingte schadhafte Stellen ausgebessert, vor allem am Alabaster und an den Kalksteinsäulen. Die jeweiligen Attribute der zwölf Apostel werden wieder vervollständigt und die Verankerung der Freifiguren erneuert.“ Dazu werden einzelne Teile, wie vier Apostel, sowie die zentrale Jesusfigur und das Familienwappen in der Berliner Werkstatt der Firma aufgearbeitet.

Der Farbanstrich sowie die einzelnen vergoldeten Stellen müssen nicht überarbeitet werden. „Einzelne Fehlstücke, wie zum Beispiel am Drachen der Freifigur des Heiligen Drachens können leider nicht ergänzt werden, da das entsprechende Aussehen nicht denkmalgerecht nachvollzogen werden kann“, so die Restauratorin weiter.

Die Messingplatte des prächtigen Lochow-Epitaphs nach der Säuberung. Quelle: Uwe Hoffmann

2012 hatte Steinhof das Epitaph bereits schon mal gereinigt. Zuletzt waren beide Restauratorinnen in diesem Jahr auch an der Sanierung der prächtigen Wandepitaphe in der Dorfkirche Hohennauen beteiligt.

Christoph Dehne (1575 bis 1640) war als Steinmetz und Bildhauer in Magdeburg einer der wichtigsten Wegbereiter des Barock auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts und Brandenburgs.

Noch viel zu tun

An der Nordwand des Kirchenschiffs befinden sich vier große Sandsteingrabplatten, deren Relieffiguren Georg von Lochow, seine Ehefrau Agnes, sowie deren früh verstorbenen Enkel Ludwig (1611) und Aehrtmann von Lochow (1621) zeigen, die bis 1904 im Altarraum lagen.

An der südlichen Altarwand der Dorfkirche hing ein Bildnis des 1609 geborenen Balthasar Köpke. Bis zu seinem Tod 1677 wirkte er rund 40 Jahre lang als Pfarrer in Nennhausen.

Das Gemälde, das 1678 Clemens Colasius schuf, ist inzwischen aus der Werkstatt der Potsdamer Restauratorin Grit Jehmlich nach Nennhausen zurückgekehrt und wird nach Abschluss der Epitaph-Restaurierung, wieder an seinen Platz kommen, die Restaurierung ist dann abgeschlossen.

Von Uwe Hoffmann