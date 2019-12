Nennhausen

Die Zwischenbilanz nach vier Wochen könnte nicht besser sein: täglich sind Kinder und Jugendliche zu Besuch im Jugendclub Nennhausen. Sie verbringen dort ihre Freizeit am Nachmittag oder überbrücken die Wartezeit auf den Bus.

Mit dem Umzug in die ehemalige Hausmeisterwohnung der Fouqué-Grundschule sind alle zufrieden. „Allen gefällt der neue Jugendclub und das merken wir auch an der Nachfrage“, erläutert Rahel Mertin, Jugendkoordinatorin der Johanniter in Brandenburg-Nordwest. „Aus diesem Grund gibt es mittlerweile eine breite Palette an Mitmach-Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen“, so Mertin weiter.

Kids Club für Grundschüler

Mit dem Kids Club bieten die Johanniter im Jugendclub Nennhausen erstmalig täglich von 12 bis 16 Uhr ein Angebot für Grundschüler der 5. und 6. Klasse an, die nicht mehr den Hort besuchen. Gemeinsames Kochen und Backen (mittwochs) sowie der Zockertag (freitags) sind am beliebtesten. Daneben gibt es auch Hausaufgabenhilfe (montags), ein Mädchentreff (dienstags) und ein Bastelnachmittag (donnerstags). Die Schüler haben damit eine feste Anlaufstelle und werden von einer Sozialpädagogin betreut.

Für Schüler ab der 7. Klasse ist der Club am Montag, Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr geöffnet. Es wird gemeinsam Musik gemacht, gekocht (immer mittwochs) oder am Zockertag (montags) gespielt. „Sport frei“ heißt es freitags beim Volleyball von 17 bis 18.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Darüber hinaus gibt es auch immer ein Ferienangebot mit Ausflügen und Unternehmungen.

Weihnachtsmarkt am 11. Dezember

„Zur bevorstehenden Weihnachtszeit möchten wir alle Interessierten am Mittwoch, den 11. Dezember von 16 bis 19 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf dem Schulgelände einladen. Im Jugendclub werden frische Waffeln und Kinderpunsch angeboten. Wer möchte, kann sich bei der Gelegenheit auch gerne einen Eindruck des frisch renovierten Jugendclubs machen“, sagt Mertin.

Von MAZ