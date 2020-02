Nennhausen

Die Vorbereitungen zum 30. Jubiläumsschützenfest der 50 Mitglieder zählenden Schützengilde Nennhausen und Umgegend von 1991 in Verbindung mit dem Kreisschützenfest, das vom 15. bis zum 17. Mai gefeiert wird, sind in vollem Gange. Die Vorbereitungen sind bereits so weit fortgeschritten, dass man die Höhepunkte des Festes schon benennen kann.

Begonnen werden die Feierlichkeiten am Freitag, den 15. Mai ab 19 Uhr auf dem gemütlichen Schützenplatz im freien mit einem zünftigen Grillabend bei toller Musik. Samstag, der 16. Mai, startet um 9.30 Uhr mit dem Kreiskönigs- und dem Kreisjugendkönigsschießen. Ab 10 Uhr werden die Gäste aus nah und fern, unter anderem aus Stelle/ Niedersachsen, dem Havelland, Ostprignitz-Ruppin und Potsdam-Mittelmark erwartet.

Um 10.30 Uhr startet der Festzug unter musikalischer Begleitung des Spielmannszuges „Rathenower Optis“ teils zu Fuß, teils mit dem Bus in Richtung Gräningen, wo der amtierende Schützenkönig Hans Zimmermann von seiner Königsburg von allen Teilnehmenden abgeholt wird. Gegen 12.45 Uhr werden die Königshäuser, Schützenkönig, Jugendkönig, Kreisschützenkönig und Kreisjugendkönig auf dem Schützenplatz proklamiert. Anschließend ist Zeit zum gemeinsamen Mittagessen.

Ab 14 Uhr beginnen die sportlichen Aktivitäten auf dem Schützenplatz, so unter anderem das Bürgerkönig-, Ehrenscheiben-, Preis-, Sekt-, Bogen- und Korkengewehrschießen. Ab 14.30 Uhr startet das Nachmittagsprogramm mit Darbietungen der Kita „Sonnenschein“ aus Nennhausen und ab 15 Uhr das große Platzkonzert des Premnitzer Blasorchesters. Zu dieser Zeit gibt’s natürlich wieder den bewährten selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Die Preisverleihung erfolgt gegen 17.30 Uhr.

Ab 20 Uhr startet die Mega-Jubiläumsparty mit der Rathenower Live-Band „Mehrweg“ und „Perle“. Beendet wird das Fest mit einem zünftigen Katerfrühstück am Sonntag ab 11 Uhr. Am gesamten Festwochenende, das öffentlich ist, sind natürlich alle Bewohner des gesamten Einzugsgebietes und darüber hinaus eingeladen, um mit den Schützen das Jubiläumsfest zu feiern. Es bleibt nur zu wünschen, dass der Wettergott mitspielt. Ansonsten steht ein großes beheiztes Festzelt zur Verfügung. Interessenten, die diese Veranstaltung finanziell unterstützen möchten, können sich gern an den Präsidenten der Schützengilde Nennhausen, Werner Huxdorf, wenden.

Von MAZ