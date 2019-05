Nennhausen

Zum kommenden Wochenende steht eines der größten Feste im Dorf Nennhausen auf dem Programm, das Schützenfest. Werner Huxdorf von der Schützengillde Nennhausen hat mit seinem Team alles vorbereitet.

Zunächst ein Geheimnis

Wer neue Königin oder neuer König ist, verrät Werner Huxdorf, Präsident der Schützengilde, zu dem Termin. Im vergangenen Jahr bekam Annett Bölle aus Liepe die Schützenkette. Tradition in Nennhausen ist zudem, dass die Schützenkönigin oder der Schützenkönig einen Beinamen bekommt. Die Mehrheit der Vereinsmitglieder entschied, dass Annett Bölle „Die Rote Liepe-Zanerin“, genannt wurde. Und nun ist man schon auf den nächsten Namen gespannt.

Umzug durch das Dorf

Das Schützenfest beginnt bereits am kommenden Freitag um 19 Uhr. Der Haupttag ist aber Sonnabend, der 25. Mai. Ab 10 Uhr erwarten die Schützen Gäste aus den Nachbarorten. Mit ihnen ziehen sie ab 10.30 Uhr durch Nennhausen, der Umzug endet am Schützenplatz.

Zuhause abgeholt

Während des Umzuges werden die scheidende Schützenkönigin Annett Bölle sowie die Jugendkönigin Ina Schönborn aus ihrer Königsburg in der Buckower Straße abgeholt, wobei sie die Umzugsteilnehmer zu einem kleinen Umtrunk einladen. Gegen 12.30 Uhr erfolgt dann auf dem Schützenplatz die Proklamation des neuen Schützenkönigs und des Jugendkönigs.

Annett Bölle (2. v. links), die Nennhausener Schützenkönigin 2018 mit ihren Adjutanten Ralf Albrecht (links) und Maximilian Huxdorf (2. v. rechts) und dem Präsidenten Werner Huxdorf (rechts). Quelle: Norbert Stein

Ab 14 Uhr wird es am Samstag gemütlich. Auf dem Programm stehen das Bürgerkönigsschießen, das Sekt-, Bogen- und Korkengewehrschießen. Außerdem sind weitere Wettbewerbe angekündigt. 30 Minuten später beginnen die Kinder der Kita Nennhausen mit ihrem Programm. Außerdem kommen junge Musiker der Musikschule TonArt und sorgen für musikalischen Schwung.

Spaß bei Musik

Höhepunkt ist um 17.30 Uhr die Preisverleihung. Danach können alle Nennhausener mit den Gästen kurz Luft holen. Um 20.30 Uhr ist dann Tanz zum Schützenfest im Festzelt auf dem Schützenplatz. DJ Andrew aus Garlitz legt auf, eine Sekt- und Cocktailbar wartet auf Kunden.

Der Abschluss

In der Nacht zu Sonntag, um 2 Uhr, wird ein Lagerfeuer entzündet. Und für alle, die am 25. Mai etwas zu heftig gefeiert haben – aber auch alle anderen – gibt es am Sonntag, 26. Mai, ab 11 Uhr ein Katerfrühstück.

Von Joachim wilisch