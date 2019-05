Nennhausen

Noch bis 30. September werden an der Kreisstraße 6332 von der Buckower Straße 20 bis zum Ortsausgang Nennhausen Straßenbauarbeiten durchgeführt.

In diesem Zusammenhang ist die Ortsdurchfahrt in diesem Bereich bis 15. August voll gesperrt, es ist kein Durchgangsverkehr möglich. Die Umleitung über den Weg „An der Bahn“ südlich der Bahnstrecke wird ausgeschildert.

Die Haltestelle an der Buckower Straße in Nennhausen wird von den Buslinien 681 und 682 während der Zeit der Vollsperrung nicht angefahren. Die Haltestelle an der Feuerwehr ist ersatzweise zu nutzen.

Der Landkreis Havelland bittet um Beachtung der Verkehrsbeschilderung und Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Für die notwendigen Verkehrseinschränkungen wird um Verständnis gebeten.

Von MAZ