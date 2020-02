Tagespraxis und Drogerie schließen

Nennhausen

Im vergangene Sommer freute sich Ilka Lenke, dass sich das Gemeindezentrum in Nennhausen zu einem Treffpunkt für Sozial- und Gesundheitsleistungen im weitesten Sinne entwickelt. Die Räume für die Arztpraxis wurden ausgebaut, die Sozialstation mit Britta Knappe ist direkt nebenan und in der Apotheke konnte man Rezepte einlösen.

Doch dann schloss erst die Apotheke. Allerdings gab es noch einen Medikamenten-Bringeservice. Und auf Wunsch wurden die Tabletten sogar ausgeliefert. „Das hat eine treue Mitarbeiterin gemacht, die aber Ende des vergangenen Jahres verabschiedet wurde“, sagte ein Patient der Arztpraxis, der schon lange in Nennhausen lebt.

Und nun ist nicht sicher, wie lange man noch einmal in der Woche in Nennhausen zum Arzt gehen kann. Charles Schupet, der das Angebot in Nennhausen vorhält, ist in seiner Niederlassung ind Stendal stark gefordert. In Nenhausen war er immer an einem Donnerstag, um Patienten zu behandeln, anschließeng machte er noch Hausbesuche.

Amtsdirektorin Ilka Lenke bestätigte, dass Charles Schupet nicht mehr auf Dauer nach Nennhausen kommen will. Darum hat er auch eine Förderung, die ihm der Landkreis Havelland zugedacht hatte, nachträglich abgelehnt.. Landrat Roger Lewandowski hatte den Bescheid im vergangenen Sommer übergeben, Kreissprecher Norman Giese dazu: „Herr Schupet hat das Geld nicht abgerufen, es stand für ihn bereit.“

Für Amtsdirektorin Ilka Lenke hatte vor Beginn der Winterferien angekündigt, sie führe Gespräche, um den Rückzug von Charles Schupet zu kompensieren. Zumindest sei das Ziel, in Nennhausen die Arztpraxis an einem Tag in der Woche offen zu halten.

Das Nachfolgegeschäft für die Apotheke führte vor allem Drogeriewaren und andere Dinge, die in einer Apotheke aber auch in anderen Geschäften kaufen kann. Eine Apotheke im eigentlichen Sinne gab es nicht mehr, die Eignerin hatte genug mit einer zweiten Apotheke in Falkensee zu tun.

Inzwischen sei aber auch das Nachfolgegeschäft nicht mehr am Netz, berichten Patienten aus der Arztpraxis und Besucher der Sozialstation. Britta Knappe, die diese Station leitet, hält derzeit das einzig regelmäßige Angebot vor.

Es ist ein bisschen einsamer geworden im Gemeindezentrum. Doh Ilka Lenke ist optimistisch, dass zumindest die neu gestalteten Arzträume bald wieder belegt sind. Zumindest an einem Tag in der Woche.

Von Joachim Wilisch