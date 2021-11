Nennhausen

Der Fahrer eines Renault befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr die B188 als plötzlich ein Rehwild die Straße kreuzte. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Es blieb aber weiterhin fahrbereit. Das Rehwild verendete vor Ort.

Von MAZonline