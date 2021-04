Nennhausen und Fouqué: Undine spukt wieder in den Köpfen

Nennhausen

Friedrich de la Motte Fouqué wird mit Nennhausen immer eng verbunden sein. Der Schriftsteller lebte auf Schloss Nennhausen zusammen mit seiner Frau, Caroline von Briest. Der Schlosspark inspirierte Fouqué und seine Frau. Hier schrieb er das berühmte Kunstmärchen „Undine“. Mit patriotischen Ritterromanen und Liedern, wie „Frisch auf zum fröhlichen Jagen“ will er den von Napoleon besiegten Preußen Mut machen, die französische Besatzung abzuschütteln und findet vor und nach den Freiheitskriegen ein breites, begeistertes Publikum. Gemeinsam mit seiner Frau Caroline schaffen sie in Nennhausen einen ländlichen Salon, einen „Märkischen Musenhof“. Viele zeitgenössische Persönlichkeiten sind hier zu Gast.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Märkische Musenhof ist zudem eine Ausstellung im alten Gärtnerhaus, mit der an die Literatur-Treffen auf dem Lande erinnert wird. Den Geist, der bei diesen Zusammenkünften herrschte, dürfte auch von dem Park beeinflusst worden sein. Benita von Stechow, Hausherrin im Schloss, erklärt: „Im englischen Landschaftsstil wurde er von Phillip August von Briest um 1780 gestaltet.“

Geprägt von alten Eichen, einem historisch bedingten Baumbestand und einer malerischen Wasserlandschaft von Teichen, Gräben und angrenzenden Feuchtgebieten verzaubert er die Sinne. Und auch das Schloss mit barocken Stuckelementen an Wänden und Kaminen versprüht eine Atmosphäre längst vergangener Zeiten. Ein monumentales Beispiel aus dieser Zeit war bis zum Jahr 2006 die Fouqué-Eiche im Schlosspark. Hier sollen sie gesessen haben – die Literaten. Und sie sollen geredet haben – über Gott und die Welt.

Der Schlosspark Nennhausen. Quelle: Norman Giese

Fouqué ist in Nennhausen allgegenwärtig. Ob im Namen der Schule oder im Namen des Platzes in der Dorfmitte. Mit Gärtnerhaus und Schloss ist der Schriftsteller immer dabei. Nicht nur, aber auch an Fouqué gedacht haben Benita und Alexander von Stechow. Das Ehepaar aus Frankfurt hat Wurzeln ins Havelland. Als Alexander von Stechow in den Wendejahren das Schloss entdeckte und seine Frau, eine Landschaftsarchitektin den Park erkundete, da war es um beide geschehen. Alexander von Stechow kümmerte sich um die Schlossrestaurierung. Sie ist inzwischen abgeschlossen.

Zurück ins Gedächtnis

Benita von Stechow kümmerte sich um den Park und richtete ihn nach altem Vorbild wieder her. Auch, nachdem Alexander von Stechow im vergangenen Jahr im Alter von 81 Jahren verstarb, machte sich Benita von Stechow Gedanken, wie man Schloss, Park, die Familie von Briest und Fouqué wieder einmal in das Gedächtnis der Menschen im Westhavelland rufen könnte. Zurzeit sind größere Menschenansammlungen nicht möglich – Corona. Die Ideengeber haben im Sinn, den Park zu öffnen, damit die Nennhausener ein wenig von der Atmosphäre einatmen, die Friedrich de la Motte Fouqué inspiriert hat.

Ein Fürsprecher ist Bruno Kämmerling, Geschäftsführer der Kulturstiftung Havelland. Die Kulturstiftung hatte im vergangenen Jahr einen Filmprojektor angeschafft, mit dem man großes Kino auf die Leinwand zaubern kann. Der Projektor ist transportabel. Bruno Kämmerling findet, dass ein Parkfest mit Filmaufführung ein schönes Zeichen wären: „Man könnte manifestieren, Corona ist vorbei und die Kulturarbeit geht weiter.“

Szenenbild aus dem Film „Undine“ mit Paula Beer. Quelle: Christian Schulz/Schramm Film

Nun spukt Undine wieder durch die Köpfe. Wie wäre es, ein Parkfest mit der Aufführung eines Undine-Films zu verbinden? Gedacht ist an den Spielfilm, den Christian Petzold 2020 in die Kinos brachte. Die Uraufführung fand am 23. Februar im Wettbewerb der 70. Internationalen Filmfestspiele Berlin statt.

Wenn diese moderne Fassung der „Undine“ tatsächlich im Spätsommer gezeigt wird, dann wäre das eine große Klammer, mit der man das Ende der Corona-Kultureiszeit manifestieren könnte – hoffentlich.

Von Joachim Wilisch