Nennhausener Feuerwehrfahrzeug jetzt besser sichtbar

Nennhausen

Eigensicherung gilt bei Verkehrsunfällen als oberste Regel. Dies trifft auch für Rettungskräfte zu. Mit Hilfe von Sponsoren konnte die Freiwillige Feuerwehr Nennhausen jetzt ihr Einsatzfahrzeug nachrüsten, um im Einsatz besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden.

„Am Fahrzeugheck unseres Löschgruppenfahrzeugs 20 konnten wir eine spezielle reflektierende Folie großflächig und insgesamt sechs LED-Warnblinklichter anbringen, die im Stand eingeschaltet werden“, sagt der Fördervereinsvorsitzende Henri Doerfling, der sich sehr für die Nachrüstung eingesetzt hat.

Anzeige

Aufrüstung mit Sponsorenhilfe

Und das Schöne an der Geschichte: Der erst im Mai 2018 gegründete Förderverein mit seinen derzeit 54 Mitgliedern brauchte nur 13 Prozent der Kosten dafür aufbringen. Der Rest kam von Sponsoren – immerhin eine vierstellige Summe.

„Für derartige Ausgaben sind die Beiträge der Vereinsmitglieder wichtig. Aber ohne unsere verlässlichen Sponsoren wäre so etwas einfach nicht möglich“, so Doerfling. Auch Amtsdirektorin Ilka Lenke beteiligte sich mit einer privaten Spende. Und ein Das Brandenburger Autohaus Schulz machte ein entgegenkommendes Angebot bei der Ausführung der Nachrüstung.

„Wir bedanken uns bei allen Unterstützern“, so Doerfling. Gerade in diesem Jahr, in dem wegen Corona geplante Veranstaltungen ausfallen mussten, komme diese Hilfe sehr gelegen.

33 Einsätze bislang

Nach 29 Einsätzen im vergangenen Jahr, bot auch das Einsatzjahr 2020 ein durchschnittliches Einsatzgeschehen. Die derzeit 33 aktiven Nennhausener Kameraden wurden in diesem Jahr zu bisher 31 Einsätzen alarmiert.

„Das waren 16 Einsätze zu Bränden, wie der Garagenbrand in Rhinsmühlen, der Hausbrand in Mützlitz oder der Brand eines Holzlagers“ sagt Ortswehrführer Hartmut Kahle. „Aber auch 15 Einsätze mit technischer Hilfeleistung, wie zu Verkehrsunfällen.“

Tragisches Unglück

Wie wichtig die Eigensicherung der Kameraden dabei ist, zeigen zwei Beispiele. „Im Jahr 2017 war ich selbst vor Ort, als bei einem Einsatz auf der Autobahn zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lehnin ums Lebens kamen, weil ein Lkw nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf das Einsatzfahrzeug auffuhr. Ein ähnlicher Unfall, glücklicherweise ohne Personenschaden, ereignete sich vor einigen Monaten bei Brück“, erzählt Henri Doerfling, der beruflich bei der Feuerwehr in Brandenburg/Havel im Einsatz ist.

„Solche Erfahrungen sind eindrücklich. Da können auch anscheinend geringe Mittel helfen, die Eigensicherung zu verbessern. Und gerade auch hier im Luchgebiet, mit kurvigen Straßen und nebligem Wetter“, sagt Doerfling.

Das Löschfahrzeug wurde im Januar 2017 in Dienst gestellt. Bereits Mitte Juni konnten die Nennhausener Kameraden mit Sponsorengeldern der Mittelbrandenburgischen Sparkasse eine Rückfahrkamera nachrüsten, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Von Uwe Hoffmann