Nennhausen

Im vergangenen Jahr wollte das Amt Nennhausen in Sachen Seniorenarbeit so richtig durchstarten. Nachdem Koordinatorin Ines Neidt die Seniorenarbeit im Milower Land im Rahmen des Projekts zur Senkung der Pflegeprävalenz mit neuen Ideen, Aktionen und Aktivitäten vorangebracht hatte, wollte sie nun die Dörfer im Amt Nennhausen unterstützen.

Bis April lief auch alles bestens. Erste Ehrenamtler hatten sich gefunden, die Neidt unterstützen. In Mützlitz wurde der erste Mittagstisch gegründet. Doch dann fiel Ines Neidt krankheitsbedingt bis Ende des Jahres aus. Im Dezember musste auch Projektleiter Dieter Wollenberg seine Arbeit aufgrund einer Krankheit ruhen lassen. Und im März sorgte schließlich Corona für Stillstand.

Ines Neidt nutzte die letzten Monate im Homeoffice. Sie rief einen Einkaufsservice für Senioren ins Leben, um diese auch in der Krise mit Lebensmitteln zu versorgen, schmiedete Pläne für neue Projekte und beantragte erfolgreich Fördermittel.

Fördermittel in Höhe von 4350 Euro für neue Bänke

Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren ist es ihr gelungen, die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier Brandenburg (FAPIQ) mit einem Konzept zu überzeugen.

Die FAPIQ startet jedes Jahr einen Förderaufruf für kleine Projekte im ländlichen Raum. Die maximale Fördersumme pro Projekt beträgt 5000 Euro. In diesem Jahr bewarb sich Ines Neidt unter dem Titel „Von Bank zu Bank“ für die Finanzierung von sechs Sitzbänken, die so im Dorf aufgestellt werden sollen, dass sich kleine Rundwege ergeben.

Insgesamt 4350 Euro kostet das Vorhaben. Das Geld hat die FAPIQ bereits bewilligt. Holzbildhauer und Forstwirt Jörg Richter aus Nennhausen fertigt die Bänke in den nächsten Wochen an.

Nennhausener Senioren halfen mit, die idealen Standorte für sechs neue Sitzgelegenheiten im Dorf zu finden. Die Bänke werden mit Fördermitteln bezahlt.

„Jede sieht etwas anders aus, denn des Holz ist naturbelassen und wird lediglich lasiert. Zudem sind die Sitzfläche höher als normal, so dass auch ältere Menschen keine Probleme beim Aufstehen haben“, erklärt Ines Neidt.

Ein kleines Schild mit der Aufschrift „Von Bank zu Bank“ soll an das Projekt erinnern. Läuft alles nach Plan, wird die erste Bank im August aufgestellt.

Wo, das steht auch schon fest, denn am Dienstag haben sich Ines Neidt, Dieter Wollenberg, Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke, Ronny Blockus von der Mieterinsel sowie einige Senioren die Zeit genommen, um geeignete Standorte auszukundschaften. Auch Nennhausens Bürgermeisterin Brigitte Noël schloss sich dem Rundgang an.

Bänke vor dem Friedhof, in Bahnhofsnähe und vor der Feuerwehr

Fast eineinhalb Stunden waren sie unterwegs, schauten sich um, diskutierten und sammelten Ideen. Am Ende sollen nicht nur Senioren, sondern alle Nennhausener von den Bänken profitieren. Auch Touristen dürften sich über die zusätzlichen Sitzmöglichkeiten freuen.

Die erste wird in der Buckower Straße auf einer Grünfläche vor dem Friedhof stehen. Die nächste Bank ist an einem Fußgängerweg in Richtung Bahnhof vorgesehen, eine weitere am Ortsausgang in Richtung Bamme am Abzweig zum Bahnhof.

Die vierte steht künftig auf einer Grünfläche gegenüber von der Feuerwehr. Auch in der Fontanestraße kann man sich bald unter einer großen, alten Eiche auf einer Bank ausruhen. Der Standort der sechsten Bank soll sich neben dem Parkplatz vor dem Schloss im Schatten einer Kastanie befinden.

Die Idee für neue Bänke kommt aus der Mieterinsel

„Wir suchen nun noch für jede Bank einen Paten, der sich um die Pflege kümmert. Denn die Bänke müssen auch mal gestrichen werden“, sagt Ines Neidt.

Sie freut sich, dass Nennhausen nun nicht nur sechs neue Bänke bekommt. Die Sitzgelegenheiten sind auch so aufgestellt, dass sie zwei kleine Rundwege ergeben, die die Senioren hoffentlich zu Spaziergängen motivieren.

Wer alle Bänke abläuft ist etwa eine Stunde unterwegs. Noch etwas länger dauerte der Dorfrundgang am Dienstag, an dem sich unter anderem Besucher der Mieterinsel beteiligten. Diese hatten Ines Neidt erst auf die Idee gebracht, zusätzliche Bänke im Ort aufzustellen.

„Ich hatte im letzten Jahr eine Wünschebox in der Mieterinsel aufgestellt, in der die Senioren unter dem Motto ,Mitgestalten und mitentscheiden’ ihre Wünsche einwerfen können. Zusätzliche Sitzbänke hatten gleich mehrere Senioren notiert“, erinnert sich Ines Neidt.

Von Christin Schmidt