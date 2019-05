Nennhausen

Drei Tage Party im Dorf: die Nennhausener Schützen haben gemeinsam mit Gästen befreundeter Schützenvereine und den Nennhausenern ihr jährliches Schützenfest gefeiert.

Auch das 29. Schützenfest der Schützengilde Nennhausen und Umgebung 1991 begann am Freitagabend mit gemütlichem Beisammensein auf dem Schützenplatz. Am Samstag dann gab um 10.30 Uhr Kommandeur Frank Flader das Kommando zum Start des Festumzugs durchs Dorf.

Der durch das Schalmeienorchester „Rathenower Optis“ angeführte Umzug führte zur „Königsburg“ der noch amtierenden Schützenkönigin Annett Bölle in die Buckower Straße – also quer durchs Dorf bis ans Ortsende.

Im Umzug vertreten waren Gäste der Schützenvereine aus Rathenow, Großwudicke, Friesack, Wusterhausen und des Nennhausener Partnervereins, des Schützenkorps Stelle, nahe Hamburg.

Gäste aus dem Hohen Norden

Einige Vereine brachten ihren Schützenkönig mit. Unter den Steller Kameraden war Ehrenpräsident Hajo Hentschel. Neben den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nennhausen unterstützten Kameraden aus Liepe die Absicherung des Umzugs, weil auf Grund des Landespokalfinals Optik Rathenow – Energie Cottbus die Polizei nicht abkömmlich war.

Mit einem herzhaften Buffet empfing Annett Bölle, gemeinsam mit der aus dem Amt scheidenden Jugendschützenkönigin Ina Schönborn die Gäste.

König nach dem 98. Schuss

Zurück auf dem Schützenplatz wurde zum Appell das neue Königshaus proklamiert. Der Rathenower Hans Zimmermann wurde Schützenkönig – als Späteinsteiger. „Ich entschied mich spontan recht spät am Königsschießen am 11. Mai mit insgesamt 22 Teilnehmern teilzunehmen“, erzählt Hans Zimmermann. „Nach dem insgesamt 98. Schuss fiel bei meinem Schuss zuletzt der Rumpf.“

Nach 2008 wurde der Rathenower so zum zweiten Mal Schützenkönig. Seine Ehefrau Karin, ebenfalls Vereinsmitglied, trug die Ehre der Schützenkönigin bereits 1999.

Schützenkette weiter gereicht

Auch die Jugendschützenkönigin des Vorjahres, die heute 14-jährige Ina Schönborn, gab ihre Schützenkette weiter. Unter den sechs Teilnehmern am Königsschießen des Nachwuchses schoss Tyler Fechtig sowohl den rechten als auch den linken Flügel und zuletzt den Rumpf ab.

„Beim Schützenfest vor einem Jahr sprach mich der Vereinspräsident Werner Huxdorf an, als ich beim Korkengewehrschießen so gut abschnitt“, erklärt der 14-Jährige, wie er vor einem Jahr Mitglied in der Schützengilde wurde.

Der neuen Jugendschützenkönig: Tyler Fechtig. Quelle: Uwe Hoffmann

Vor der Proklamation des neuen Königs zeichnete Vereinspräsident Werner Huxdorf sieben Vereinsmitglieder für vorbildliche Vereinsarbeit im Namen des Brandenburger Schützenbundes (BSB) aus. Ina Schönborn, David Schönborn, Johann Schneider, Timmy Gralla und Florian Reck, allesamt jugendliche Vereinsmitglieder mit der BSB-Verdienstnadel in Bronze aus.

„Unter unseren 54 Mitgliedern sind elf Jugendliche“, erklärt der Vereinspräsident. „Durch unsere ehrenamtliche Tätigkeit mit der Schul-Arbeitsgemeinschaft interessieren sich immer einige Jugendliche für unsere Vereinsarbeit. Einige bleiben dann auch viele Jahre Mitglied. So haben wir immer auch Nachwuchs im Verein“.

Tanz mit DJ Andrew

Am Nachmittag gestalteten die Kita Nennhausen und der Musikschule TonArt das Programm mit dem traditionellen Bürgerkönigschießen, Preis-, Sekt-, Bogen- und Korkengewehrschießen. Am Abend lud der Verein zum öffentlichen Tanz mit dem Garlitzer DJ Andrew ein.

Wer noch bis zum Lagerfeuer blieb, das nach Mitternacht entzündet wurde, hatte es am Sonntagmorgen vielleicht etwas schwerer, aufzustehen. Aber das Katerfrühstück begann erst um 11 Uhr.

Von Uwe Hoffmann