Stechow

Hinter dem Gemeindehaus treffen sich in Stechow die Generationen. Der Platz kann sich sehen lassen, findet Ortsvorsteherin Bianca Eichler. Zusammen mit Antje Wilke hat sie sich auf dem Mehrgenerationenplatz eingefunden, um die neueste Errungenschaft zu begutachten.

Nach vorne und hinten

Es ist eine Sitzbank, auf der man sowohl nach vorne, als auch nach hinten sitzen kann. In die eine Richtung können sich die Besucher lümmeln, die Sitzfläche ist groß. In die andere Richtung sitzt man auf schmaleren Balken.

Kärbholz-Möbelstück

Die Bank ist nicht einfach eine Bank, es ist ein Werk des Holzbildhauers Jörg Richter, der die Firma „Kärbholz“ führt. Er hat schon zahlreiche fantasievolle Möbelstücke aus Holz geschaffen und in Nennhausen und Umgebung aufgestellt. So steht in Nennhausen auch die „Sitzgruppe mit Wächter“.

Geld aus dem Wettbewerb

Bianca Eichler ist begeistert. Finanziert wurde das Möbelstück der besonderen Art mit dem Preisgeld, das Stechow beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erhalten hat. „Der Mehrgenerationenplatz war eines der Themen, als die Jury damals hier war“, so Bianca Eichler. Darum sei es folgerichtig gewesen, das Geld hier zu investieren.

Für alle Einwohner

Ein Bolzplatz, ein Volleyballplatz, verschiedene Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten sind nun zu einem Ensemble geworden, wo sich junge und ältere Stechowerinnen und Stechower wohl fühlen sollen.

Eine Hütte für die Jugend

Doch es gibt bereits neue Ideen. Nachdem Jugendliche an der Dorfpolitik und an der Dorfentwicklung beteiligt werden sollen, stellt sich Bianca Eichler vor, dass sich die Jugendlichen, die sich dafür interessieren, in einer eigenen Hütte treffen. Die soll aus Holz gebaut werden und auf dem Mehrgenerationenplatz stehen. Jörg Richter würde eine Planskizze nach Ideen der Jugendlichen erstellen.

Details noch ungewiss

Wann das Häuschen steht, darüber gibt es och keine detaillierten Informationen. „Wichtig ist, dass die Jugendlichen sich einbringen und einen Platz für sich haben“, sagt Bianca Eichler. Und wenn sie die Hütte mitgestalten dürfen, dann sei sichergestellt, dass sie das Bauwerk auch in Schuss halten.

Von Joachim Wilisch