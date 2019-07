Ferchesar

Der westhavelländische Pferdenachwuchs des Jahres 2019 und der aus den angrenzenden Regionen hatte am Samstag seine erste öffentliche Bewährungsprobe. Die Reit- und Zuchtverein Ferchesar mit derzeit 25 Mitgliedern hatte zur Fohlenschau auf den Pferdehof ihres Vorsitzenden Volker Lehrfeld am Ortseingang von Ferchesar eingeladen.

Viele Besucher

Die Fohlenschau lockte viele Besucher in die Reithalle, wo am Nachmittag Juroren des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt den Pferdenachwuchs begutachteten. Die Experten bewerteten zum Beispiel den Körperbau und die Bewegungsabläufe bei den Fohlen.

Erhebliche Bedeutung

Auch der Gesamteindruck, den der Pferdenachwuchs machte, war von erheblicher Bedeutung für die Juroren. Nach der Vorführung im Parcours bewerteten sie den Pferdenachwuchs mit einer Punktzahl. 25 Punkte waren Klasse und öffneten die Möglichkeit zur Anerkennung als Prämienfohlen.

Tag der offenen Tür und Fohlenschau in Ferchesar. Quelle: Norbert Stein

Kein Wunder also, dass der Pferdenachwuchs mitunter schon beeindruckt war von so viel öffentlicher Aufmerksamkeit in der Reithalle. Einige Fohlen tobten neben ihrer Pferdemutti auch munter herum. Insgesamt wurden am Samstag in der Reithalle 20 Fohlen vorgestellt und von den Juroren bewertet.

Der Auftakt

Die Allerkleinsten eröffneten die Fohlenschau. Dazu gehörte auch das am 14. April geboren Welsh Pony-Fohlen Garfield No vom Gestüt Sonnenhoff in Buckow (Gemeinde Nennhausen). „Gut gemacht“ lobte Gestütschefin Susanne Olnhoff ihr Fohlen Garfield NO, das von den Juroren mit einer Prämieneinstufung bewertet wurde und damit für einen Gemeinschaftserfolg sorgte.

Schöner Erfolg

Susanne Olnhoff ist die Züchterin, ihr Sohn Nico (12 Jahre) der Besitzer und ihre Tochter Lilli (14) führte das Fohlen in der Reithalle vor. So war die Fohlenschau für die Olnhoffs aus Buckow ein Familienausflug nach Ferchesar.

Da waren selbst die Pferde neugierig auf die Besucher. Quelle: Norbert Stein

Der Ortsvorsteher von Ferchesar, Lorenz Rauser, ist kein Pferdesportler. Die Fohlenschau und der damit verbundene Tag der offenen Tür auf dem Reiterhof war für ihn dennoch eine sehr gelungene Veranstaltung, wie er betonte.

Moderne Anlage

Dafür gesorgt haben viele Helfer, insbesondere aber Volker Lehrfeld und sein Vater Klaus Lehrfeld. Gemeinsam haben sie auch den Reiterhof mit Stallungen, Boxen, Reithalle, Reitparcours, Koppeln und Nebengelass aus einer alten maroden Kuhstallanlage aufgebaut.

In viele Länder verkauft

Auf dem Reiterhof werden zumeist Deutsche Sportpferde gezüchtet, trainiert und nach Amerika oder in europäische Länder verkauft. 40 Pferde stehen derzeit in den Boxen oder auf den Koppeln des Anwesens, davon sind zehn Zuchtstuten. Acht Nachwuchspferde aus ihrer Zucht zeigten Volker und Klaus Lehrfeld am Samstag bei der Fohlenschau.

Von Norbert Stein