Buckow/Garlitz

Das Amt Nennhausen entwickelt sich – was Straßenbaustellen angeht – in diesem Sommer zu einem Hotspot im Havelland. Für die Anlieger hat das Lärm, Dreck und Umwege zur Folge. Am Ende aber werden sie von den neuen Fahrbahnen profitieren.

Wie gepflegt eine neue Straße aussieht, kann derzeit in Buckow bestaunt werden. Seit Ende April wird die komplette Ortsdurchfahrt saniert. Und ein Ende der Arbeiten ist in Sicht. Die Fahrbahn ist bereits fertig, an den Gehwegen wird noch gearbeitet.

Anzeige

Nur noch Restarbeiten in Buckow

„Außerdem müssen noch Fugen- und Markierungsarbeiten sowie Arbeiten am Entwässerungsgraben durchgeführt werden“, heißt es aus der Pressestelle des Kreises, in dessen Zuständigkeit die Sanierung liegt. „Die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt ist bis zum 31. August beantragt.“ Möglicherweise sei aber eine frühere Verkehrsfreigabe möglich.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Strecke über Garlitz und Buckow ist seit Ende April gesperrt. Und wird es bis Ende des Jahres bleiben. Quelle: Markus Kniebeler

Allerdings heißt das nicht, dass der Verkehr in der Region ab dann störungsfrei verlaufen wird. Denn während die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Buckow kurz vor dem Abschluss stehen, bereiten sich die Garlitzer auf eine monatelange Bauphase vor. Auch die Straße durch ihr Dorf wird erneuert.

„Ab dem 17. August wird die Ortsdurchfahrt Garlitz gesperrt“, so die Mitteilung des Kreises. Die Arbeiten würden bis zum Jahresende dauern. Die Ortsdurchfahrt werde bis zum 18. Dezember voll gesperrt.

Direkte Verbindung nach Rathenow gekappt

Für diejenigen Autofahrer – etwa aus Barnewitz – die nach Rathenow wollen, ist die direkte und schnellste Verbindung damit weitere vier Monate unterbrochen. Die Route über Garlitz und Buckow in die Kreisstadt ist rund 25 Kilometer lang. Die überörtliche Umleitungsstrecke über Marzahne, Mützlitz, und Gräningen und Bamme nach Rathenow ist rund sechs Kilometer länger.

Sperrung L 98 verschoben

Ein noch längerer Umweg bleibt ihnen allerdings erspart. Am Freitag hat der Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt, dass die L 98 zwischen Rathenow und Bamme nicht – wie seit Wochen angekündigt – ab Montag, dem 10. August, gesperrt wird.

Grund dafür sind nach Auskunft der Pressestelle Verzögerungen bei der Verlegung von Telekommunikationsleitungen. Weil aber die Errichtung der Brücke über den Klusgraben und die Verlegung der Leitungen aus ökonomischen Gründen gleichzeitig durchgeführt werden sollen, wird das Gesamtprojekt verschoben.

Vorerst kein weiter Umweg

Das wird für Erleichterung bei jenen Verkehrsteilnehmern sorgen, die regelmäßig auf der L 98 zwischen Rathenow und Bamme unterwegs sind. Denn die Vollsperrung soll bisherigen Planungen zufolge fast anderthalb Jahre dauern.

In dieser Zeit müssen erhebliche Umwege in Kauf genommen werden. Wer von Rathenow nach Bamme will, der wird während der Sperrung auf der B 188 bis Stechow und von dort über Nennhausen und Gräningen nach Bamme geleitet. (Von Bamme nach Rathenow geht es in umgekehrter Richtung.) Die Umleitung gilt auch für den Busverkehr. Die Strecke ist rund dreimal länger als der direkte Weg.

Wann die Bauarbeiten beginnen und die L 98 voll gesperrt wird, steht noch nicht fest. Der Landesbetrieb werde die Bürger rechtzeitig informieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Von Markus Kniebeler