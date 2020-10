Pkw stößt in Möthlow mit Reh zusammen

Möthlow

Abgeschleppt werden musste ein Pkw nach einem Wildunfall, der sich am Mittwochabend in der Gemeinde Märkisch Luch ereignet hat. Der Volkswagen war in Möthlow auf der Möthlower Hauptstraße mit einem plötzlich auf die Fahrbahn gelaufenen Reh zusammengestoßen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet.

Polizisten nahmen den Unfall auf und verständigten den zuständigen Jagdpächter. Um die Bergung des Fahrzeuges kümmerte sich dessen Fahrer selbst. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Von MAZ