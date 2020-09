Regionaler Genuss: Ein Bayer vermarktet Wild aus dem Havelland

Stechow

Seit mehr als 40 Jahren ist Michael Nagl leidenschaftlicher Jäger. In allen Teilen der Welt hat er sich bereits auf die Lauer gelegt. Seit 1998 jagt der gebürtige Bayer mit Vorliebe im Havelland. Sein Revier umfasst Wälder rings um Stechow, Görne und am Hohen Rott bei Kotzen. Knapp 2000 Hektar gehören ihm.

Weil er irgendwann nicht mehr wusste, wohin mit all dem Fleisch, das er aus den Wäldern holte, baute Michael Nagl seinen Vierseitenhof in Stechow aus. Er investierte unter anderem in eine Kühlanlage, gründete die Marke WildJäger und begann 2018 das Fleisch selbst zu vermarkten. Das Geschäft lief gut an. Die Nachfrage nach Wild wächst und hat insbesondere in den letzten Monaten zugenommen, so Nagl.

Anzeige

Der 70-Jährige hat aus seinen Hobby einen Geschäftszweig gemacht. Auf seinem Hof in der Friedensstraße wird ausschließlich Wild aus der Region verarbeitet. Seit einem Jahr gehört auch ein Hofladen dazu.

Weitere MAZ+ Artikel

Sogar Bockwurst gibt es aus Wildfleisch

Hier gibt es neben verschiedensten Fleischstücken auch Wurst- und Schinkenwaren. Diese kommen aus einer zertifizierten Fleischerei in Brandenburg an der Havel, die die Ware aus Stechow verarbeitet.

Der Wild Jäger: Seit 2018 verkauft der gebürtige Bayer Michael Nagl bundesweit Wild aus dem Havelland. Quelle: Christin Schmidt

Die Auswahl ist groß. Gut 60 verschiedene Produkte gibt es in dem kleinen Laden mit Kühltheke, Kühlschrank und Gefriertruhe. Hier gibt es alles – von der Wildbockwurst, über Rehschinken und Hirschsalami bis zu Wilschweinschmalz, -sülze, -gulasch im Glas, Wildwiener und -bockwurst. Beliebt ist auch der Wildfleischkäse, ein Leberkäse aus Wild und ohne Leber.

Wildhandel mit Hofladen und Onlineshop 1998 kam der gebürtige Bayer Michael Nagl ins Havelland. Seither lebt er in der Region seine Leidenschaft fürs Jagen aus. 2018 rief er in Stechow die Marke WildJäger ins Leben und vermarktet nun Wildfleisch- und Wildwurstwaren aus der Region. Im September 2019 folgte die Eröffnung des Hofladens in der Stechower Friedensstraße 14. Dieser ist Montag 10 bis 14 Uhr, Dienstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr und Donnerstag 9 bis 12 Uhr geöffnet. Auf www.wild-jaeger.de gibt es zu dem einen Online-Shop und einen Blog mit vielen Rezeptideen.

Nicht nur im Amt Nennhausen und Umgebung kommen diese Spezialitäten auf den Tisch. Als studierter Kaufmann und Inhaber der Berliner Luft Technik GmbH kennt sich Michael Nagl bestens mit Marketing und Vertriebswegen aus und weiß, ein Online-Handel kurbelt das Geschäft an. Deshalb verkauft er seit Kurzem auch online an Privatkunden, Feinkostläden und Restaurants Wild aus dem Havelland.

Ausschließlich Fleisch aus freier Wildbahn

„Der große Unterschied zur Wildware aus dem Supermarkt ist, dass wir ausschließlich Wild verarbeiten und kein anderes Fleisch. Für fügen auch keinerlei externes Fett hinzu. Zudem kommt jedes Stück aus freier Wildbahn im Havelland. Wir verwenden kein Gatterwild“, betont Nagl.

Er selbst isst natürlich ausschließlich Wild. „Bei uns gibt es kein anderes Fleisch, weil wir festgestellt haben, es gibt kein besseres und kein gesünderes. Es enthält keine Antibiotika, das Tier ist in freier Wildbahn aufgewachsen, hatte beim Schuss keinen Stress und kommt aus der Region, hat also keine langen Transportwege hinter sich“, erklärt Nagl.

Der 70-Jährige wirbt leidenschaftlich für den Verzehr von heimischem Wild. Er möchte den Menschen zeigen, wie vielseitig dieses Fleisch ist. Wer das nicht glaubt, sollte einen Blick in den Hofladen oder auf die Internetseite www.wild-jaeger.de werfen.

Der Wild Jäger: Seit 2018 verkauft der gebürtige Bayer Michael Nagl bundesweit Wild aus dem Havelland. Quelle: Christin Schmidt

Hier gibt es jede Woche eine neue Produktempfehlung mit passendem Rezept. Jedes einzelne haben Nagl und sein Team vorab selbst gekocht und probiert. Zum Beispiel Hot Dogs mit Wildwiener, Flammkuchen mit Rehschinken, Rehgeschnetzeltes oder Hirschcarpaccio.

Das Fleisch dafür wird auf dem Hof zerwirkt, vakuumverpackt, schockgefrostet und landet dann im Laden oder in Styroporkisten. Die werden mit Eis befüllt im gesamten Bundesgebiet verschickt. „Wir garantieren eine Kühlkette bis zum Empfänger. Das heißt, wenn das Fleisch ankommt, hat es weniger als 7 Grad Celsius“, betont Nagl.

Knapp 20 Jäger sorgen für frische Ware, auch Nagl selbst. Wichtig ist ihm, dass jedes Tier waidgerecht zur Strecke gebracht wird. Zudem müssen die Jäger dafür sorgen, dass das Fleisch nach dem Schuss die Qualität behält und sofort der Kühlkette zufügt wird. „Wir schießen etwa 400 Stück im Jahr – Rot- und Schwarzwild sowie Rehwild – davon etwa 150 bis 200 Wildsauen“, so Nagl.

Der Wild Jäger: Seit 2018 verkauft der gebürtige Bayer Michael Nagl bundesweit Wild aus dem Havelland. Quelle: Christin Schmidt

In absehbarer Zeit will er den Betrieb ausbauen und hat dafür bereits eine Immobilie gegenüber des Hofladens gekauft. Die soll künftig für die Annahme und Verarbeitung dienen. Sein Ziel ist es, pro Woche eine bis eineinhalb Tonnen Wild zu vermarkten. Auch ein Imbiss ist geplant, dann kann jeder eine Auswahl der Wildspezialitäten vor Ort verkosten.

Nagls Mitarbeiterin Annett Müller ist sich sicher, dass das gut ankommt. „Ich erlebe immer wieder Kunden, die überrascht sind, was man alles aus Wild machen kann und sich gern für Neues begeistern lassen“, erzählt die gelernte Köchin. Seit drei Jahren arbeitet sie auf dem Hof mit und bedient die Kundschaft im Laden.

Übrigens, wer an Weihnachten einen Wildbraten servieren möchte, sollte schon jetzt vorbestellen. Im letzten Jahr war die Ware vor den Feiertagen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Von Christin Schmidt