Kotzen

Es war heiß – wie es sich gehört, wenn Feuerwehrleute ans Werk gehen. In Kotzen brannte die Sonne am Montag vom Himmel. Das Thermometer zeigte 36 Grad an. Doch der Anlass, sich in der Nachmittagshitze zu Kaffee und Kuchen im Freien zu treffen war vortrefflich gewählt. Die Feuerwehr Kotzen bekommt ein neues Gerätehaus und am Montag wurde Richtfest gefeiert.

Zum zweiten Mal

Brandenburgs Finanzminister Christian Görke, der in Rathenow zuhause ist, kam gerne ein zweites Mal nach Kotzen. „Als ich im Spätherbst hier war, da sah man Flatterband und ein paar Pfosten, die anzeigten, die das Gerätehaus mal aussieht. Jetzt feiern wir Richtfest, da haben die Handwerker sehr flott gearbeitet.“

In Kotzen wurde Richtfest für das Feuerwehrgerätehaus gefeiert. Noch stehen die Fahrzeuge im Freien. Quelle: Joachim Wilisch

Rund 320 000 Euro gibt das Land für den Bau des Feuerwehrhauses. „Damit sind wir auf einem guten Weg“, sagte Christian Görke. Am Ende des Weges seien die Kommunalpolitiker und Bauleute aber nicht angekommen. „Die Konjunktur hat dazwischengefunkt“ sagte Görke und meinte steigende Baupreise. „Wir werden das abfangen, ich denke, wir sind dazu in sehr guten und partnerschaftlichen Gesprächen.“

Wichtiges Projekt

Dem mochte Amtsdirektorin Ilka Lenke nicht widersprechen. „Ich bin wirklich froh, dass wir dieses Projekt verwirklichen können“, sagte sie. Und auch der Kotzener Bürgermeister Thomas Behlke strahlte: denn endlich wird in Kotzen einmal investiert – die Gemeinde lebt, was diesen Aspekt betrifft, nicht gerade im Überfluss.

Lob für das Land

Für Kreisbrandmeister Lothar Schneider ist dieses Landesprogramm für Feuerwehren wichtig. „Ich bin wirklich froh, dass wir das haben“, sagte Schneider. Gerade die Kotzener Wehr war ungenügend untergebracht. Da ist das Gerätehaus die richtige Lösung. In Zukunft haben die Kameraden genug Stellplatz für Geräte und Fahrzeuge. Es gibt gut ausgestattete Sanitärräume und für die Ausbildung stehen ebenfalls Räume zur Verfügung.

Aufstellung nach dem Richtspruch. Quelle: Joachim Wilisch

26 Feuerwehrleute tun in Kotzen Dienst und sie freuen sich auf den Moment, zu dem sie das neue Gebäude in Besitz nehmen können. Amtsdirektorin Ilka Lenke glaubt, dass der Bau irgendwann im Herbst fertig ist. „Dann müssen aber noch die Außenanlagen fertig werden.“ Zum Jahresende hofft die Bauverwaltung des Amtes Nennhausen, mit dem Projekt durch zu sein.

Mehrere Gemeinden

Insgesamt hat das Land 3,7 Millionen Euro für verschiedene Projekte. „Wir wollen das auch weiterführen“, sagte Christian Görke. In Schönwalde Glien wird das Feuerwehrhaus in den Ortsteilen Perwenitz und Paaren ausgebaut. In Buckow (Milower Land) wird eine neue Fahrzeughalle ausgebaut. Die Freiwillige Feuerwehr Döberitz (Stadt Premnitz) kann sich auf neue Nebengebäude freuen. Gebaut wird auch in Schmetzdorf, Dallgow-Döberitz und in Brieselang.

In der Fahrzeughalle wurde anschließend gefeiert. Quelle: Joachim Wilisch

Wie gut die Dorfgemeinschaft in Kotzen zusammensteht, das wurde beim Richtfest einmal mehr deutlich. Es gab Kuchen, Stullen, kalte und warme Getränke. Der Jugendclub hatte sich maßgeblich an der Vorbereitung beteiligt. „Auch dafür danke ich“, sagte Ilka Lenke. Dies sei auch ein Zeichen der Wertschätzung für den Dienst, den die Feuerwehrleute ableisten.

Von Joachim Wilisch