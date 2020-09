Schlimme Tierquälerei in Garlitz: Sieben süße Kätzchen in Tüte erstickt

Garlitz

Krasser Fall von Tierquälerei: Radfahrer haben am Mittwoch an der Plattenstraße zwischen Garlitz und Mützlitz eine zugebundene Plastiktüte gefunden, in der sich sieben Katzenwelpen befanden. Zwei der Tiere waren da bereits tot, sie sind vermutlich erstickt. Die anderen fünf Welpen waren bei ihrem Auffinden am Leben, doch in einem sehr schlechten Zustand. Sie verstarben später in der Obhut des Tierschutzvereins Rathenow.

Dessen Vorsitzende Jutta Schütze vermutet, dass die Jungtiere alle zu einem Wurf gehörten. Sie waren um die zehn Tage alt. Die kleinen Kätzchen begannen gerade, ihre Augen zu öffnen. Die Finder brachten sie zum Tierheim an der Bammer Landstraße in Rathenow.

Gerade zehn Tage alt

Die drängende Frage, die sich nun nicht nur alle Tierliebhaber im Westhavelland stellen: Wer tut unschuldigen kleinen Kätzchen so etwas Schreckliches an?

Rücksichtslos ausgesetzte Welpen seien immer wieder die Folge, wenn freilaufende Katzen Junge bekommen und deren Halter diese nicht haben wollen, sagt Jutta Schütze im Gespräch mit der MAZ. Mehrfach würden jedes Jahr ähnlich traurige Funde gemacht.

Tierheim-Mitarbeiterin Mandy Beushausen berichtet, dass in der Rathenower Einrichtung im Laufe des Jahres bereits 84 Katzen aufgenommen wurden. Das sei im Vergleich zu früheren Jahren eine große Zahl. Rund 40 von ihnen waren Welpen. „Alle Beschäftigten und Helfer des Tierheims sind sehr erschüttert über den Fall von Mittwoch“, sagt sie. Die kleinen Katzen waren einfach schon zu lange in der verschlossenen Plastiktüte, um eine Überlebenschance zu haben.

Kastriert und wieder ausgesetzt

Von Menschenhand ausgesetzte Katzenwelpen sind getrennt zu betrachten von Jungtieren, die von wildlebenden Katzen geboren werden. Es ist übliche und anerkannte Praxis in Deutschland, dass wild lebende Katzen eingefangen, kastriert und am Fundort wieder ausgesetzt werden, weil sie nicht mehr an Menschen gewöhnt werden können. So handhabt es der Tierschutzverein Rathenow seit vielen Jahren auch im Westhavelland.

„Wenn nach der Kastration klar ist, dass die Katzen sich nicht mehr vermehren können“, sagt Jutta Schütze. „Dann sind immer auch Menschen bereit, sie zu füttern.“ Welpen von wild lebenden Katzen könne man bis zu einem Alter von sieben Wochen noch zahm kriegen. Später sei nichts mehr zu machen. Mit einem halben Jahr werden Katzen geschlechtsreif, dann ist der beste Zeitpunkt, sie zu kastrieren – ob wild lebend oder freilaufend in Menschenhand.

15 Stellen gerade so zu schaffen

„Gegenwärtig gibt es 15 Stellen, wo wir wilde Katzen zum Kastrieren einfangen müssen“, so Schütze. Das sei für sie gerade noch so zu schaffen. Für die nächsten Wochen erwartet das Tierheim eine weitere Welle von Welpen, wenn die Katzen dieses Jahr zum zweiten oder dritten Mal Junge bekommen.

Das Tierheim gibt gefundene kleine Katzenwelpen stets weiter an Pflegestellen, wo diese mühevoll von engagierten Personen in Handarbeit mit Spezialmilch aufgezogen werden. Gegenwärtig befinden sich 15 Katzenwelpen in Pflege bei drei Frauen. Im Tierheim selbst hat niemand Zeit für eine so aufwendige Tätigkeit.

