Schwere Zeiten im Friesenhof Mützlitz

Mützlitz

Die Abenddämmerung bricht herein. Mützlitz versinkt dennoch nicht in dem dunklen Abend. Die Einwohner haben die Fensterläden mit leuchtenden Adventssternen und Weihnachtspyramiden geschmückt. Vor den Häusern sogen Lichterketten in den Bäumen für Advents- und Weihnachtsstimmung. Auch die Landgaststätte Friesenhof fügt sich mit Lichterketten an der Fassade, Adventsschmuck und Weihnachtsglocke harmonisch ein in diese Dorfidylle.

Der Schein trügt

Doch idyllisch geht es auf dem Friesenhof derzeit nicht zu. Seit Monaten konnte kein Gast mehr im Friesenhof einkehren. Die Landgaststätte ist geschlossen. Corona ist schuld. „Es ist wahrlich keine leichte Zeit“, sagt Gastwirt Thomas Hilmer, ohne dabei zu resignieren.

„Da müssen wir durch“ sagt er weiter und es klingt nicht nur wie eine Kampfansage, es ist auch eine in einer komplizierten Zeit. Die Abendbeleuchtung gehört dazu, obwohl kein Gast einkehren darf in den Friesenhof. Dabei wäre auch in diesem Jahr der Dezember mit Weihnachts- und Betriebsfeiern sicherlich wieder ein umsatzstarker Monat für den Wirt geworden.

Die Landgaststätte Friesenhof ist geschlossen, präsentiert sich aber abends dennoch im vorweihnachtlichen Lichterglanz. Quelle: Norbert Stein

Im März hatte Thomas Hilmer die letzten Gäste bedient. Seither ist die Landgaststätte geschlossen. Auch im Sommer, als die Epidemie-Auflagen für die Gastronomie etwas gelockert wurden, blieb der Landgasthof mit etwa 40 Gästeplätzen geschlossen.

In einer kleinen Gaststätte, wie dem Friesenhof, die Hygiene - und Abstandsregeln umzusetzen wäre nicht möglich und wirtschaftlich schon lange nicht machbar gewesen, erklärt Hilmer seine Entscheidung. Also ließ er vor rund einem halben Jahr die Tür zum Gastraum weiter geschlossen.

In der Gaststätte ist er dennoch jeden Tag. Gleich mit Beginn des ersten Lockdowns im März begann Hilmer mit einem Abhol- und Lieferservice.

Die Schnitzelklappe

Die Gäste schätzen besonders seine Schnitzelversionen. Damit ist er auch in den Abhol- und Lieferservice gestartet. Seither weist auch ein Schild mit der Aufschrift „ Schnitzelklappe“ den Weg zur Abholstation in einem Zelt vor der Eingangstür .

Inzwischen kocht er wöchentlich wechselnd verschiedene Menüs. „Gute Hausmannskost ist besonders beliebt“, sagt Thomas Hilmer und Weihnachten wird es natürlich Entenbraten geben. Donnerstag bis Montag von 11 bis 20 Uhr kocht er für den Abhol- und Lieferservice, den vor allem Stammkunden und Familien aus der Umgegend auf Vorbestellung nutzen.

Da geht es lang zur Abholstelle. Quelle: Norbert Stein

Zumeist würden die Gäste die Bestellungen selbst abholen und einige Tage später das Geschirr zurückbringen. Zwei bis vier Essen würden zumeist telefonisch bestellt, verrät Hilmer und er sagt, dass vor allem viele Stammkunden dem Friesenhof die Treue halten. Und dafür sei er auch sehr dankbar, sagt Thomas Hilmer.

Das Festhalten am Abhol- und Lieferservice die ganze Krise hindurch habe sich auch mit Beginn des zweiten Lockdowns im Dezember als richtig erwiesen weil man den Betrieb nicht erneut umstellen musste , so der Wirt. „Wir mussten nicht erneut umstellen“, erklärt der Wirt. Und er hofft mit dem Abhol- und Lieferservice über die Runden zu kommen

Es wird noch dauern

Ein langer Atem sei dafür sicherlich weiter notwendig. Hilmer jedenfalls ist darauf eingestellt, dass die Epidemie noch eine ganze Weile das öffentliche und gastronomische Leben diktiert.

Er glaubt nicht, das Lokal bald wieder öffnen zu können. Der Friesenhof ist noch einer der wenigen Dorfgaststätten im Westhavelland. Vor 16 Jahren hat Thomas Hilmer den Friesenhof eröffnet und er ist zuversichtlich, die Landgaststätte durch diese lange Krise bringen zu können.

Von Norbert Stein