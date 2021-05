So bringt die Feuerwehr Buschow ihr Gerätehaus auf Vordermann

Buschow

Hand in Hand - ein Leben lang. So oder so ähnlich würden die Buschower die Zusammenarbeit zwischen ihrem Buschower Feuerwehr- und Heimatverein und der Buschower Feuerwehr beschreiben. Beide Vereine arbeiten seit Jahren eng zusammen, helfen sich gegenseitig, wo immer es geht und viele Mitglieder in dem einen Verein gehören auch dem anderen an – wie das eben so ist in kleinen Dörfern, wo es auf den Zusammenhalt besonders ankommt.

Und nicht nur das: Auch die Mittelbrandenburgische Sparkasse unterstützt den Verein mit einer großzügigen Spende. Eine Spende, die genau da ankommt, wo sie so dringend gebraucht wird. Das Gerätehaus muss dringend renoviert werden. Denn an dem Ort, an dem 25 aktive Mitglieder zusammenkommen, kann es schon mal hektisch werden.

Bessere Organisation

Besonders wenn die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrücken, muss jeder Handgriff sitzen. Genau deshalb beschloss die Wehrführung der Buschower Feuerwehr wichtige Projekte für dieses Jahr: „Die Organisation unseres Gerätehauses muss dringend verbessert werden. Neue Schlauchregale und Schränke bilden da nur den Anfang”, so der stellvertretende Ortswehrführer, Andreas Blankenburg. Durch die Spende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam und mit Hilfe des Vereins begannen nun die Arbeiten im Gerätehaus.

Froh über die Spende

In einem ersten Schritt wurde bereits die neu installierte Gastherme verkleidet. Sie steht im Gemeinschaftsraum. „Gerade in Zeiten von Covid-19 hat sich nicht nur der Alltag vieler Menschen verändert, auch wir als Verein haben es schwer, Einnahmen zu erzielen. Damit bleiben Investitionen auf der Strecke. Umso glücklicher sind wir über die Spende, mit der wir unsere Feuerwehr unterstützen können”, so Stefan Gerth, Vorsitzender des Buschower Feuerwehr- und Heimatvereins.

Hand in Hand soll es in den kommenden Monaten weitergehen. Es ist nämlich noch viel zu erledigen.

Von Joachim Wilisch