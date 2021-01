Solar-Transformatoren im Wert von 50.000 Euro in Nennhausen gestohlen

Nennhausen

Sehr hohen Schaden richteten Diebe auf einem Betriebsgelände mit mehreren Gebäuden in Nennhausen in der Buckower Straße an. Einbrecher hatten in der Nacht zum Mittwoch die Umzäunung des Grundstückes gewaltsam geöffnet und zahlreiche zu Solaranlagen gehörende Transformatoren abgebaut und abtransportiert.

Spurensuche vor Ort

Am Vormittag wurde die Polizei informiert. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und leiteten weitere Ermittlungen ein. Ein Kriminaltechniker suchte nach Spuren und sicherte diese.

Insgesamt beträgt die Schadenshöhe laut einer ersten Schätzung etwa 50.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen. Wer im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag in der Buckower Straße in Nennhausen Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer 03322 275-0 bei der Polizeiinspektion Havelland oder jeder anderen Polizeidienststelle.Man kann auch das Hinweisformular der Polizei Brandenburg im Internet unter www.polizei.brandenburg.de nutzen.

Von MAZonline