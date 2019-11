Sonnenstrom von der Kuhstallanlage

Kotzen

früher Kühe gemolken wurden, soll in Zukunft unter Nutzung der Sonnenenergie elektrischer Strom erzeugt werden. Ein Unternehmen aus Aachen möchte auf der insgesamt 7,2 Hektar großen Fläche einer stillgelegten Kuhstallanlage zwischen Gartenstraße und Ferchesarer Weg in Kotzen in eine Photovoltaikanlage investieren.

Die Gemeinde beschäftigt das Vorhaben schon eine ganze Weile. Bereits 2015 hat sie dafür die Einleitung eines verbindlichen Bauleitverfahrens beschlossen. Nun hat sie weitere wichtige Weichen gestellt für die Umsetzung der beabsichtigten Investition in Kotzen, einem Ortsteil der Gemeinde Kotzen im Amt Nennhausen.

B-Plan ist erarbeitet

Die Gemeindevertretung habe auf ihrer jüngsten Sitzung allen vorliegenden Beschlüssen zugestimmt, erklärt Amtsdirektorin Ilka Lenke zufrieden, damit weitere wichtige kommunale Voraussetzungen für das Vorhaben auf dem Weg gebracht zu haben.

Die Trainel Energieprojekte GmbH & Co KG mit Sitz in Aachen hat ein auf das Vorhaben bezogenen und zur Umsetzung notwendigen Bebauungsplan erarbeiten lassen. Der Entwurf war zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt und Träger öffentlicher Belange hatten die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen abgewogen, beschlossen und in den anschließend gebilligten vorhabenbezogenen Bebauungsplan einfließen lassen. Die Abgeordneten beauftragten das Amt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bei der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung einzureichen.

Nutzung für 25 Jahre

Ebenfalls zugestimmt haben die Abgeordneten einem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Photovoltaikanlage Kotzen zwischen der Gemeinde Kotzen und der Trianel Energieprojekte GmbH & Co KG. Das Unternehmen erklärt als Vorhabensträgerin, mit dem Durchführungsvertrag mindestens 25 Jahre die Flächen nutzen zu können, auf denen die Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von zirka 5 MWp errichtet werden soll.

Die Vorhabensträgerin übernimmt die Kosten und Risiken für die Investition in Kotzen. Sie verpflichtet sich, spätestens zwölf Monate nach Inkrafttreten der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einen vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrag für das Vorhaben einzureichen. Sie geht mit dem Durchführungsvertrag die Zusage ein, spätestens neun Monate nach Rechtskraft der Genehmigung mit dem Vorhaben zu beginnen und es innerhalb eines Jahres abzuschließen.

Abbruch mit einer Ausnahme

Um die Errichtung der Photovoltaikanlage zu ermöglichen, erfolgt der Abbruch alter Gebäude mit einer Ausnahme. Stehen bleibt eine zentrale Stallung mit vier aktuellen Nachweisen europarechtlich geschützter Fledermausarten. Als Ausgleichsmaßnahme werden unter anderem Gehölze gepflanzt und eine Frischwiese angelegt.

Von Norbert Stein