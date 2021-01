Stechow punktet mit Geschäftsleben

Stechow

In Stechow ist der kleine Friseurladen im Gemeindehaus in neue Hände gegangen. Zum Jahresende begab sich die langjährige Inhaberin Adelheid Kage in den Ruhestand.

Doch der Salon wird weitergeführt. „Wir freuen uns, dass diese Dienstleistung im Ort, gerade auch für die Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und auch den Hausbesuchsservice weiter nutzen können, erhalten bleibt“, so Ortsvorsteherin Irina Schattschneider zur Verabschiedung von Adelheid Kage.

Anzeige

Erste Schritte

Die Ortsvorsteherin ist Stammkundin und hat auch schon für 2021 nach einem Termin angefragt. Adelheid Kage wurde 1951 in Karstedt in der Prignitz geboren und lernte dort das Handwerk. Nach der Hochzeit zog sie 1976 nach Rathenow und begann im Salon der Rathenower PGH, in der Bahnhofstraße zu arbeiten.

1981 übernahm sie den Salon Ecke Berliner/ Fehrbelliner Straße und führte ihn zeitweise mit 20 bis 25 Angestellten. Parallel dazu schloss sie 1983 meinen Meisterlehrgang ab. 1996 machte sich die Friseurmeisterin mit einem Salon in der Bahnhofstraße selbstständig. Privat zog sie nach Stechow und übernahm den seit 1951 im Ort bestehenden Salon. „Zum 60. Geburtstag gab ich den Salon in Rathenow auf und schnitt nur noch Haare in Stechow.“

Die Stechowerin Adelheid Kage, Friseurmeisterin seit 1983, führte den Salon in Stechow seit 1996. Quelle: Uwe Hoffmann

Am 23. Dezember hatte sie den letzten Tag. „Mein Beruf hat mir immer Spaß gemacht, auch der persönliche Kunden-Kontakt. So wurden auch schon mal Termine angefragt, wenn ich mit meinem Hund im Ort spazieren gegangen bin. so Kage. „Nun will ich nur noch Rentnerin sein. Aber da sind noch mein Hund, das Haus mit dem Garten und etliche Hobbys, wie der Heimatchor Ferchesar.“

Der Neustart

Die Nachfolgerin steht parat. Als die Gemeinde Stechow auf der Amtsseite und über soziale Netzwerke eine Nachfolgerin für den Salon suchte, griff Kerstin Gießelmann zu. Sie übernimmt den kleinen Salon mit etwa 14 Quadratmetern mit seinen Stammkunden aus dem Ort, den Nachbarorten und Rathenow.

Friseurmeisterin Kerstin Gießelmann übernimmt den Friseursalon im Gemeindehaus. Quelle: Uwe Hoffmann

Die gebürtige Rathenowerin lebt seit 2004 in Witzke. Nach ihrer Friseur-Lehre 1993 in Rathenow-Ost schloss sie 1999 ihren Meisterlehrgang, als eine der jüngsten Meisterinnen im Havelland, erfolgreich ab. „2000 machte ich mich im Salon ‚Haarlekin’ in Premnitz selbständig. 2002 wurde ich erst einmal Mutter – von vier Kindern – und Hausfrau. Später wollte ich mich neu orientieren, war als Geburtshelferin und zuletzt als Kellnerin tätig“, so Kerstin Gießelmann. „2019 übernahm ich die Schwangerschaftsvertretung im Rathenower Salon von Ellen Heinrich, die ich vom Meisterlehrgang kenne. „Ich freue mich auf die vielen Stammkunden und neue Kunden. Auch Hausbesuche biete ich an.“

Ob es allerdings zu dem „Tag des offenen Salons am 30. Januar, 10 bis 13 Uhr, kommt, ist angesichts der Corona-Vorgaben noch unklar.

Zwischen Kirche und Tankstelle findet man in der Friedensstraße auf rund 500 Metern eine Bäckerei, einen Wildfleischhandel, eine Gärtnerei und eine Gaststätte/Pension. Quelle: Uwe Hoffmann

Stechow ist mehr als der Friseursalon, betont Ortsvorsteherin Schattschneider. „Allein in der Friedensstraße findet man, zwischen Abzweig B 188 und Dorfkirche, auf gerade mal 500 Metern eine Tankstelle, die durch Helga Thom geführte Gaststätte und Pension mit der Kulturscheune, einen Blumenladen, den Wildfleisch-Verkauf und die Landbäckerei.“

Bäckermeister Karlheinz Krakau buk seine Brötchen zunächst seit 1965 in Kriele und zog 1981 nach Stechow. Vor einigen Jahren übernahm sein Sohn Marko Krakau die Bäckerei. Mit seinen beiden Söhne steht somit die dritte Generation in der Backstube. 2006 eröffnete Viktoria Faust ihre kleine, nach einer exotischen Orchideen-Gattung benannte, Gärtnerei „Blumen Miltonia“ mit Paketshop. „Mit meinem regionalen Lieferanten kann ich mich gut auf die Wünsche meiner Kunden einstellen. Zusätzlich gebe ich, wie in der Adventszeit Deko-Workshops.

Und ein Arzt

Im Ort habe ich auch die Pflege einiger Gräber übernommen“, so die leidenschaftliche Gärtnerin. Die Tankstelle und die Lage Stechows am Havelland-Radweg bringt dem Ort auch Durchgangsverkehr und Touristen und damit zusätzliche Kundschaft. Seit September 2019 verkauft der Stechower Jäger Michael Nagl seine Wildfleisch- und Wurstwaren sowie Görner Honig im neu eröffneten Hofladen. Kürzlich kaufte er die gegenüber gelegene frühere Konsum-Gaststätte und möchte sich dort erweitern.

Mit Wolf-Rüdiger Scholz praktiziert auch noch ein Internist und Allgemeinmediziner im Ort. Ein Dorfkonsum in der Friedensstraße versorgte die Bewohner, bis er vor zehn Jahren aufgegeben wurde.

Kerstin Gießelmann plant ihren Friseur-Salon im Gemeindehaus ab 1. Februar, Mi./Do. 10 bis 18 Uhr, Fr. 10 bis 15 Uhr, sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0173/45 45 145, zu öffnen. Aber auch das steht nur vorläufig zu Buche, je nachdem, was im Februar in Sachen Corona wieder möglich ist.

Von Uwe Hoffmann