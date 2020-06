Straßenbau im Amt Nennhausen: Erst die B 188, dann die L 98

Amt Nennhausen

Zwei große Straßenbauvorhaben werden in diesem Sommer die Autofahrer in der Region auf die Probe stellen. Aber immerhin hat der Landesbetrieb Straßenwesen die Projekte so terminiert, dass sie sich nicht in die Quere kommen.

In einer Meldung am Freitag hatte der Landesbetrieb anderes verlauten lassen. Da hatte es geheißen, dass die Erneuerung der Straßenoberfläche auf der B 188 zwischen Stechow und Rhinsmühlen und der Bau der Brücke über den Klusgraben auf der L 98 zusammenfallen würden. Das hätte rund um Nennhausen zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt.

Landesbetrieb korrigiert Aussage

Nun hat der Landesbetrieb seine Aussage korrigiert. Demnach wird es zu keiner Überschneidung der Bauvorhaben kommen.

Mit der Sanierung der B 188 geht es los. Und zwar am kommenden Donnerstag (25. Juni). Bis zum 10. Juli wird der vier Kilometer langen Straßenabschnitt voll gesperrt.

Für die Zeit der Vollsperrung sind folgende Umleitungsstrecken vorgesehen: Fahrzeuge mit weniger als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht fahren ab Stechow nach Nennhausen, weiter nach Kotzen und bis Rhinsmühlen. Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht fahren ab Stechow nach Nennhausen und weiter über Damme und Liepe. Dann nach Möthlow und Retzow bis zur B 5, dann zur Einmündung der B 188 und zurück nach Rhinsmühlen.

Am 10. Juli entfällt die Vollsperrung. Dann wird der Verkehr per Ampelschaltung auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt – voraussichtlich bis zum Ende der Arbeiten am 7. August.

Mitte August wird die L 98 gesperrt

Mitte August, wenn die Oberflächensanierung der B 188 abgeschlossen ist, wird die L 98 zwischen Bamme und Rathenow voll gesperrt – und zwar bis Ende 2021. Bereits im Juli beginnen vorbereitende Arbeiten. Diese werden nach Auskunft des Landesbetriebs Straßenwesen den Straßenverkehr aber kaum beeinträchtigen.

Wer von Rathenow nach Bamme will, der wird während der Sperrung auf der B 188 bis Stechow und von dort über Nennhausen und Gräningen nach Bamme (um)geleitet. (Von Bamme nach Rathenow geht es in umgekehrter Richtung.) Die Strecke ist dreimal länger als der direkte Weg.

Komplizierter Baugrund

Gesperrt wird die Strecke, weil ein Brücke, die über den Klusgraben führt, erneuert werden muss. Einer Auskunft des Infrastrukturministeriums zufolge dauern die Arbeiten so lange, weil wegen des instabilen Baugrundes im Brückenbereich aufwendige Gründungen notwendig sind. Der Bau einer Ersatzbrücke sei wirtschaftlich und ökologisch nicht vertretbar.

Von Markus Kniebeler