Vom 28. April bis 11. Juli werden an der Kreisstraße 6332 in der Ortsdurchfahrt Buckow Straßenbauarbeiten vorgenommen. Das teilt der Landkreis Havelland mit. In dem Zusammenhang wird die Ortsdurchfahrt in diesem Zeitraum voll gesperrt, es ist kein Durchgangsverkehr möglich.

Eine Umleitung über Mützlitz und Gräningen wird ausgeschildert. Die Haltestelle des Linienverkehrs in Buckow wird in den Lachauenweg verlegt.

Der Landkreis Havelland bittet um Beachtung der Verkehrsbeschilderung und Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Für die notwendigen Verkehrseinschränkungen wird um Verständnis gebeten. Anlieger, die im Bereich der Baustelle wohnen, werden durch den Baubetrieb gesondert informiert.

