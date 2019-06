Ferchesar

Ein Feuer hat in der Nacht zum Donnerstag zwei Ferienhütten in dem still gelegten Ferienlager Tegeland am Hohennauener See zerstört. Nach Auskunft von Nennhausens Amtsbrandmeister Holger Püschel war der Alarm gegen 2.30 Uhr ausgelöst worden.

Zu dieser Zeit habe es ein Gewitter in der Region gegeben, so Püschel. Möglicherweise sei das Feuer durch einen Blitzschlag ausgelöst worden. Mit Sicherheit könne er das aber nicht sagen.

Rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Nennhausen, Stechow-Ferchesar, Kriele und Kotzen eilten an das Seeufer, um das Feuer zu löschen. „Als sie am Einsatzort ankamen, standen die hölzernen Hütten bereits lichterloh in Flammen“, so Püschel.

Die Wasserversorgung sei relativ einfach gewesen, weil eine Leitung zum rund 100 Meter entfernten See gelegt werden konnte. Das Feuer sei dann gelöscht worden, von den beiden Hütten sei aber nicht mehr viel zu retten gewesen.

Foto von den brennenden Hütten. Quelle: privat

„Viel wichtiger war es, ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald zu verhindern“, so der Amtsbrandmeister. Aber durch den vorhergehenden Gewitterregen sei der Waldboden befeuchtet gewesen. Dadurch habe sich das Feuer nicht so schnell ausbreiten können, wie das bei einem gänzlich trockenen Boden der Fall gewesen wäre.

Keine Menschen in Gefahr

Menschen waren nach Angaben Holger Püschels zu keiner Zeit in Gefahr. Auf dem Gelände habe sich niemand aufgehalten. Entdeckt wurde das Feuer offenbar von Menschen auf der anderen Seeseite, welche den Feuerschein bemerkt und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt hatten.

Auch die Rathenower Feuerwehr war alarmiert worden, musste aber nicht ausrücken, weil genügend Kräfte des Amtes Nennhausen in Aktion waren. Gegen 5.30 Uhr seien die letzten Einsatzkräfte abgezogen, so Püschel.

Anlage verfällt seit Jahren

Das Ferienlager Tegeland, das etwas abgelegen, aber idyllisch am Ufer des Hohennauner Sees liegt, war zu DDR-Zeiten ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel.

Nach der Wende wurde es noch einige Jahre weiter betrieben. Aber seit etlichen Jahren verwaist die mitten im Wald gelegene Anlage, die aus hölzernen Hütten, einer Baracke und einem verrottenden Schiff besteht.

Von Markus Kniebeler