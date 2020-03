Trappenfreunde zählen mehr Tiere in der Region als je zuvor

Buckow

Die Bestände der noch immer vom Aussterben bedrohten Großtrappe haben einen neuen Bestwert erreicht. Die alljährliche Zählung am Ende des Winters hat 337 Tiere ergeben. Das sind 32 mehr als vor einem Jahr. Auch die 305 Trappen von 2019 sind seinerzeit ein Bestwert gewesen.

„Das zeigt, dass unsere Kollegen bei der Aufzucht und Auswilderung eine sehr gute Arbeit gemacht haben“, sagt Henrik Watzke, der Geschäftsführer des Fördervereins Großtrappenschutz. Die Zentrale dieses Programms ist die Staatliche Vogelschutzwarte in Buckow bei Garlitz im Amt Nennhausen.

Henrik Watzke, Geschäftsführer des Fördervereins Großtrappenschutz. Quelle: Bernd Geske

Neben dem Trappeneinstandsgebiet im Havellandischen Luch gibt es noch zwei weitere Gebiete, das Fiener Bruch und Belziger Landschaftswiesen. Die Verteilung der Vögel war dieses Jahr so: 123 Trappen im Havelländischen Luch, 119 im Fiener Bruch und 95 auf den Belziger Landschaftswiesen.

„Wir haben damit einen schönen Bestandszuwachs zu verzeichnen“, so Watzke. 2019 sei damit eines der sehr guten Jahre für die Nachzucht gewesen. Das liege sicher vor allem am milden Winter. Schnee gab es gar nicht und Frost nur sehr wenig.

Das seien wichtige Bedingungen, damit möglichst viele Trappen über den Winter kommen. Nicht ganz so gut lief es für die Trappen, die in der freien Natur aus den Eiern schlüpfen.

Um parallel zum Nachzuchtprogramm eine gute eigene Reproduktion zu haben, müssten alljährlich in jedem der drei Einstandsgebiete um die 20 junge Trappen flügge werden. Im Havelländischen Luch waren es 14, im Fiener Bruch und auf den Belziger Landschaftswiesen dagegen nur jeweils fünf.

So wie viele Vogelarten suchen auch Großtrappen gerne Sandflächen auf, um ihr Gefieder von Parasiten zu reinigen. Quelle: Förderverein Großtrappenschutz

Wegen der Corona-Krise sind indes alle Exkusionen zur Trappenbalz abgesagt worden. Am 28. März hätte die erste Führung in diesem Jahr stattfinden sollen. Für viele der folgenden Sonnabende hat es Anmeldungen gegeben. Alle Gruppen zusammen gezählt, sei man pro Jahr in letzter Zeit auf bis zu 800 Besucher der Trappenbalz gekommen, berichtet Henrik Watzke.

Die aus der Absage resultierenden Ausfälle an Einnahmen und Spenden seien für den Förderverein Großtrappenschutz nicht unerheblich. Dazu kommt, dass sich wahrscheinlich die drohende Krise der Wirtschaft auch auf die Förderprogramme der Länder, des Bundes und der EU für die Natur- und Artenschutzprojekte auswirken werde.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie die verschiedenen Maßnahmen zum Schutz der Großtrappe überhaupt durchgeführt werden können. Positiv immerhin: Bislang sieht es so aus, dass die Nahrung für die jungen Trappen weiterhin geliefert werden kann. Sie werden in der ersten Zeit ausschließlich mit der Grillenart Heimchen gefüttert. Der Produzent in Süddeutschland hat gerade erst versichert, dass er trotz der Corona-Krise in diesem Frühjahr die Heimchen liefern kann. Üblicherweise schlüpfen die ersten Trappenküken Anfang Mai.

Neu ist: Einige Großtrappen werden mit sehr modernen Sendern ausgestattet, um ihre Wege zu dokumentieren. Jedes Teil wiegt nur zehn Gramm und liefert detailliertere Werte als frühere Sender, sagt Watzke. Zwölf junge Weibchen wurden im Sommer 2019 damit ausgestattet. Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass die Tiere relativ große Wanderungen unternommen haben, die auch außerhalb der drei Einstandsgebiete lagen. Das sei nicht zu erwarten gewesen, so Watzke.

Nachzucht der Großtrappen Die Großtrappe ist in Deutschland immer noch vom Aussterben bedroht. Es gibt diese Vögel in der Bundesrepublik nur noch im Land Brandenburg. Sie leben in drei Einstandsgebieten: im Havelländischen Luch, im Fiener Bruch und auf den Belziger Landschaftswiesen. Seinen Tiefpunkt hatte der Bestand vor gut 20 Jahren mit nur noch 57 Tieren erreicht. Zur Zentrale für ein umfangreiches Nachzuchtprogramm wurde die Staatliche Vogelschutzwarte Buckow im Amt Nennhausen. In den Jahren von 2016 bis 2020 hat es immer wieder neue Bestwerte für die Bestände gegeben. Sie wuchsen von 232 über 238 und 259, 305 auf jetzt 337.

Ein junges Weibchen wurde im Dezember 2019 sogar 600 Kilometer entfernt in den Niederlanden an der Nordsee bei Rotterdamm gesichtet. Als „Neubürger“ hat die brandenburgische Großtrappe dort bei den Ornithologen viel Aufmerksamkeit erregt und ist sehr oft fotografiert worden.

Von Bernd Geske