Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der L 188 in der Nähe von Kotzen gekommen. Beim Überholen einer Fahrzeugkolonne stießen zwei Wagen zusammen. Eine Jugendliche erlitt dabei Verletzungen.

Ein Rettungswagen rückt am Donnerstag in die Nähe von Kotzen zu einem Unfall aus (Symbolfoto). Quelle: via www.imago-images.de