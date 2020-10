Nennhausen

Aufregende Verfolgungsjagden, langwierige Observationen, Leichenfunde, Vermisste, Betrüger und Drogendealer – Werner Huxdorf hat in seiner 30-jährigen Karriere als Revierpolizist schon einiges erlebt. Und das, obwohl er nur auf dem Land unterwegs ist. Sein Revier ist zugleich seine Heimat: das Amt Nennhausen.

257 Quadratkilometer und rund 4600 Einwohner. Fast alle hier kennen Werner Huxdorf, der 1986 durch reinen Zufall zur Polizei kam. Huxdorf, damals Betriebstischler in Nennhausen, musste als Unfallzeuge einen Fragebogen ausfüllen. „Das hab ich wohl recht ordentlich gemacht, denn am nächsten Tag stand ein Polizist vor meiner Tür, der mich werben wollte“, erinnert er sich.

Seine erste Reaktion: „Um Gottes Willen. Wie kommt das denn auf dem Dorf an, wenn ich jetzt Polizist werde? Ich wollte unter den Kumpels nicht als Überläufer dastehen.“ Seine Freunde hatten damit aber kein Problem.

Gelernter Tischler wird Polizist

Zudem lockte der weitaus bessere Verdienst und auch die Uniform gefiel ihm. Also wechselte Huxdorf trotz Westverwandtschaft von der Werkbank ins Polizeirevier und fand Spaß daran.

„Wir sind nachts Fußstreife durch Rathenow gelaufen und haben den einen oder anderen Täter erwischt“, erinnert er sich. Zwei Wochen bevor er die Ausbildung an der Schule für Revierpolizisten – die in DDR Abschnittsbevollmächtigte (ABV) hießen – beginnen wollte, fiel die Mauer. Alles wurde ersatzlos gestrichen und ABVs gab es nicht mehr.

„Es war eine wilde Zeit“, erinnert sich der 55-Jährige. Er bewarb sich auf den Posten- und Revierdienst für Nennhausen, für den es damals noch keine Stellenbeschreibung gab. Sein Wunsch, in der Heimat tätig zu sein, ging in Erfüllung. 30 Jahre ist das her. Verändert habe sich der Job seither kaum.

Revierpolizist Werner Huxdorf macht einen Abstecher zum Campingplatz in Ferchesar. Quelle: Christin Schmidt

„Man wird noch immer als Dorfsheriff angesehen. Nur die Arbeit am Computer ist anders. Früher haben wir die Strafanzeigen bis zur Abgabe an die Staatsanwaltschaft bearbeitet, das macht nun die Kripo. Wir nehmen die Anzeigen nur noch auf, machen Zuarbeiten und Teilermittlungen“, so Huxdorf.

Ihm ist es wichtig, dass die Menschen vor Ort ihn kennen. Deshalb besucht er auch mehrmals im Monat die Grundschule in Nennhausen oder in der Mieterinsel zu Gast, um die Senioren zu verschiedenen Themen zu informieren. Zweimal die Woche treffen ihn die Bürger außerdem in der Amtsverwaltung an.

Im Trauzimmer, dass Huxdorf für seine Sprechstunden nutzen darf, erzählen ihm die Menschen von Streitigkeiten mit Nachbarn, verdächtigen Vorgängen, aber auch Ehekrach ist ein Thema.

Revierpolizist Werner Huxdorf hat ein Büro im Trauzimmer der Nennhausener Amtsverwaltung. Quelle: Christin Schmidt

„Ich versuche dann zu vermitteln und zu schlichten, sodass es nicht dazu kommt, dass sich alle gegenseitig anzeigen“, erklärt der Polizist. Das klappt nicht immer, aber er hat schon so manchen Konflikt lösen können.

Ähnlich verfährt Huxdorf mit Jugendlichen, die fremdes Eigentum beschädigen. Statt sofort eine Anzeige zu schreiben, holt der Polizist die Täter und das Ordnungsamt an einen Tisch. Die Jugendlichen verpflichten sich, die Schäden zu beseitigen und das Amt verzichtet auf eine Anzeige. „Es ist eine erzieherische Maßnahme, in die wir die Eltern einbeziehen. Das klappt sehr gut und wirkt nachhaltig“, so der Polizist.

Er hat das Gefühl, dass die Welt auf dem Land noch in Ordnung ist. Schwere Kriminalität gibt es in seinem Revier nicht, aber so manchen merkwürdigen Vorgang. Ein psychisch kranker Mann, der mit einer Machete im Wald anderen auflauert, eine Drogenplantage getarnt als unscheinbarer Vierseitenhof, Verdächtige, die mit Vollgas durch Wald und Flur flüchten – all das hat er schon erlebt.

Gut 80 Prozent seiner Arbeitszeit verbringt Werner Huxdorf auf den Straßen des Amtes. „Wichtig ist es, immer menschlich zu bleiben, egal mit wem man es zu tun hat. Von oben herab, das hilft einem nicht weiter“, sagt Huxdorf. Er ist in Nennhausen nicht nur als Revierpolizist bekannt. Seit der Wende ist er Gemeindevertreter und sitzt als solcher im Amtsausschuss. Zudem ist er Präsident der Nennhausener Schützengilde.

Nach Feierabend von der Arbeit abschalten, das falle ihm nicht schwer. Allerdings kommt es immer wieder mal vor, dass Bürger an seinem Gartenzaun stehen oder ihn zu Hause anrufen, weil sie eine Frage haben oder etwas Verdächtiges melden wollen. Erst vor wenigen Wochen konnte Dank dieses kurzen Drahts zum Revierpolizisten ein Betrug verhindert werden.

Werner Huxdorf hat sich daran gewöhnt, dort zu arbeiten und Strafzettel zu verteilen, wo er lebt. „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Wenn ich jemanden dabei erwische, dass er ohne Gurt fährt und 30 Euro kassiere, dann versteht er das auch. Es ist ja mein Job. Und die meisten grüßen mich auch weiterhin“, verrät Huxdorf.

Von Christin Schmidt