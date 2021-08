Stechow

Joachim Füldner und seine Frau sind umgestiegen. Vor einem Jahr entschieden sie sich für ein E-Auto. „Wir hatten uns im Frühjahr 2020 eine Solaranlage aufs Dach gebaut. Wenn man aber den Strom für gerade mal neun Cent verkaufen kann, lohnt sich so eine Anlage nur, wenn man den Strom selbst verbraucht“, erklärt Füldner.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die Bundesregierung im Juni 2020 die staatlichen Förderung für den Kauf von E-Autos verdoppelte und die Mehrwertsteuer senkte, machte die Investition umso attraktiver.

Den entscheidenden Impuls bekamen Füldners von dem Unternehmer, der ihnen die Solaranlage aufs Dach baute. „Er sagte: Man muss es wollen. Das brachte mich zum Nachdenken und uns schlussendlich zum Elektroauto“, verrät Füldner.

Dabei verschweigt er nicht, dass sie zunächst unsicher waren, ob das mit dem Laden wirklich klappt und in der Praxis alles funktioniert. Inzwischen wissen beide, ihre Sorgen waren unbegründet. In vielen Städten sei die Ladeinfrastruktur sehr gut ausgebaut. Auch das Laden an Autobahnen sei kein Problem. Und für Fahrten in der Heimat haben Füldners ja ihre eigene Ladestation.

Joachim Füldner aus Stechow fährt seit einem Jahr ein E-Auto und hat zu Hause eine eigene Ladestation. Quelle: Christin Schmidt

Das sei auch wichtig, denn ohne die, sagen sie, wären sie im Westhavelland aufgeschmissen. „Es gibt viel zu wenige Ladesäulen in unserer Region. Da braucht man sich nicht wundern, wenn viele sich davor scheuen, ein E-Auto zu kaufen. In Rathenow gibt es viel zu wenige Ladestationen, von Schnellladesäulen ganz zu schweigen. Hier muss sich die Politik unbedingt etwas einfallen lassen“, kritisiert Füldner.

Er und seine Frau sind gern mit ihrem E-Auto, ein Opel Corsa, unterwegs. Sie unternehmen Ausflüge in die unterschiedlichsten Ecken der Republik. „Unsere erste Fahrt ging nach Leer in Ostfriesland. Das waren 450 Kilometer. Wir haben unterwegs zweimal angehalten und haben rein von der Fahrtzeit eine Stunde länger gebraucht“, berichtet der Stechower.

Tatsächliche Reichweite etwa 250 Kilometer

Was ihn und seiner Frau auf diesem Ausflug besonders begeisterte: In Leer, einer Stadt mit etwas mehr als 30.000 Einwohnern in Ostfriesland, gebe es bereits 60 Ladesäulen. Alle paar hundert Meter, sagen Füldners, gibt es einen Parkplatz, an dem man laden kann.

Bei einer offiziellen Reichweite von 320 Kilometern, kommen sie im Schnitt tatsächlich auf etwa 250 Kilometer. „Schließlich nutzen wir auch die Klimaanlage und im Winter die Heizung. Und ich fahre nicht durchgehend 80 km/h. Auf der Autobahn sind es etwa 130 km/h. Das alles verbraucht zusätzlich Strom. Deshalb machen wir uns vorab einen Plan und schauen, wo wir laden können“, erklärt Joachim Füldner.

Joachim Füldner aus Stechow fährt seit einem Jahr ein E-Auto. Quelle: Christin Schmidt

Dank spezieller Apps sei das kein Problem. Die würden sogar anzeigen, ob eine Säule gerade besetzt ist. Und wenn der Strom knapp wird, zeige die App automatisch alle Ladesäulen in der Nähe an. Dann könne es schon mal vorkommen, das man warten muss. Sorgen, irgendwo liegen zu bleiben, müsse man sich aber keine machen. Selbst wenn das passieren sollte, die Versicherungen und Autohäuser seien auf solche Notfälle eingestellt.

Auch an die Pausen fürs Laden haben sich Füldners gewöhnt. Sie nutzen die 20 Minuten um sich die Beine zu vertreten und einen Kaffee zu trinken. Warten auf einen freien Platz mussten sie bislang nur einmal und zwar auf einer Sternfahrt mit 60 E-Autos.

Ein Fahrgefühl wie im Gokart

Wie groß das Interesse an Elektroautos ist, bemerkt das Paar häufig beim Laden. Immer wieder würden Passanten anhalten und Fragen stellen. „Viele können sich gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Die meisten haben Angst, dass es Probleme beim Laden gibt. Wir wissen inzwischen, diese Ängste sind unbegründet und klären solche Unsicherheiten gern auf“, sagt Joachim Füldner.

Bleibt die Frage nach dem Fahrgefühl. „Das ist unheimlich toll. Durch die Batterien hat das Auto einen tiefer gelegten Schwerpunkt und fährt sich wie ein Gokart. An der Ampelkreuzung sind die anderen noch nicht mal angefahren, da sind wir schon weg, denn die 130 PS stehen sofort zur Verfügung“, schwärmt Füldner.

Zudem sei das Auto wunderbar leise, verursache keine Abgase und auch beim Überholen, sei man im Vorteil. „Alles unter 200 PS lasse ich stehen“, sagt der Stechower mit einem Lächeln. Nicht zuletzt sei auch das Tanken günstiger, selbst wenn man keine eigene Ladesäule hat.

Joachim Füldner hat nachgerechnet. Er zahle jetzt ein Drittel weniger. Mit der Begeisterung für ihr E-Autos haben Füldners inzwischen auch ihre Nachbarschaft angesteckt. So mancher überlege, nun, ebenfalls umzusteigen und das Paar gibt gern Ratschläge.

Von Christin Schmidt