Stechow-Ferchesar

Mit einem neugierigen Blick schauten die Pferde mit ihren Köpfen aus den Boxen. Wer läuft denn da durch unseren Stall, müssen sie sich wohl gedacht haben. Es war Landrat Roger Lewandowski (CDU), der am Freitag dem Reiterhof von Volker Lehrfeld in Stechow-Ferchesar einen Besuch abstattete. Zusammen mit Amtsdirektorin Ilka Lenke und Bürgermeister Michael Spieck informierte er sich ausgiebig über den Betrieb.

Um die 50 Tiere auf Gestüt

Dieser wird in diesem Jahr zehn Jahre alt, wie Inhaber Volker Lehrfeld berichtet. Gemeinsam mit seiner Frau Christin führt er das Gestüt seit jeher mit einigen Mitarbeitern. „Angefangen haben wir völlig auf uns allein gestellt mit sechs Pferden. Heute zählen wir im Durchschnitt etwa 50 gleichzeitig“, so der Familienvater. Spezialisiert hat er sich dabei auf die Zucht, den Beritt und den Verkauf der wertvollen Tiere.

Volker Lehrfeld zeigt Landrat Roger Lewandowski die Anlage. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Einen Schulbetrieb bietet der Reiterhof nicht an und das, obwohl es immer wieder Anfragen dafür gibt, wie Volker Lehrfeld erzählt. Doch das lohne sich schlicht und ergreifend nicht. Stattdessen sind dort einige Pferde von Privatpersonen untergebracht. Darüber hinaus nimmt das Gestüt regelmäßig an Turnieren teil. Dieses Wochenende geht es beispielsweise zu einem Traditionsturnier in den Ort Vorsfelde im Nordosten von Wolfsburg.

Aus Kuhstall wird Pferdestall

„Allmählich nimmt der Betrieb wieder Fahrt auf“, so Volker Lehrfeld. Lange Zeit war es recht ruhig gewesen. Wegen der Corona-Pandemie fielen sämtliche Wettkämpfe aus. Einnahmen gingen in der Folge verloren. Nun hofft der Gestütsinhaber auf Besserung. Schließlich ist er bei der Pferdezucht auf Erfolge angewiesen. Volker Lehrfeld und sein Team opfern jeden Tag viel Zeit für die Pferde – für Pflege, Ernährung und Auslauf. „Die Tiere wollen jeden Tag bewegt werden.“

In den Ställen finden zahlreiche Pferde unterschiedlicher Herkunft ihren Platz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Um fit zu bleiben steht den Kaltblütern sogar ein eigenes Laufband zur Verfügung. In den zurückliegenden Jahren wurde viel investiert. Dort, wo heute die Pferde in den Boxen stehen, waren früher zwischen 60 und 80 Kühe pro Stall untergebracht. Als der Vater von Volker Lehrfeld vor zehn Jahren den Milchbetrieb aufgab übernahm der Sohn. „Wir habe neue Fenster eingebaut, den gesamten Stall tiefer gelegt und neue Technik verbaut“, informiert der Nachfolger.

Besonderer Boden für die Pferde

Die wohl größte Neuinvestition war die Reithalle. Sie sowie die Außenanlage haben einen ganz besonderen Bodenbelag. Dieser befindet sich auf Wasser im Rahmen eines sogenannten Ebbe-Flut-Systems. Das ermöglicht den Pferden den Gang auf einem immer gleich ausgerichteten Grund, egal ob Dauerregen oder Sommerhitze. Damit würden sich nicht nur die Tiere besser fühlen, sondern auch die Zucht erleichtern, wobei der Reiter mit dem Pferd eine Einheit werden muss, wie Christin Lehrfeld sagt.

Eine Reithalle ermöglich unabhängig vom Wetter die Pferde zu bereiten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sie und ihr Mann saßen bereits im Alter von sieben Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd. Sie haben quasi ihr Hobby zum Beruf gemacht. Beide sind Experten auf ihrem Gebiet, haben über die Jahre allerhand Qualifikationen erlangt. Nun machen sie mit Hilfe ihres Fachwissens aus kleinen Fohlen erfolgreiche Turnierpferde. Doch das brauche seine Zeit und viel Training. „Jedes Tier ist ganz individuell zu betrachten. Es gibt kein Schema F“, betont Christin Lehrfeld.

Vorerst kein großes Fest geplant

Unterstützt werden sie und ihr Mann vom landwirtschaftlichen Betrieb dessen Vaters. Von dort beziehen sie unter anderem ein Teil des Fressens für die Pferde. „Bislang haben wir unseren Schritt hin zum Reiterhof nicht bereut“, so Volker Lehrfeld. Sehr schnell seien die ersten zehn Jahre vergangen. Groß feiern wollen das die Lehrfelds aber nicht. Zu riskant sei das wegen dem Coronavirus in diesem Jahr. Niemand wisse, was im November zum Geburtstag des Gestüts erlaubt sei und was nicht. Dafür kündigte Carsten Lehrfeld für nächstes Jahr einen größeren Tag der offenen Tür an.

Vielleicht wird dann auch Roger Lewandowski wieder vorbeischauen. Er war sichtlich erstaunt über das, was auf dem Reiterhof geleistet wird. „Jetzt habe ich wieder einiges dazugelernt“, so der havelländische Landrat nach seinem Besuch.

Von Marcus J. Pfeiffer