Von der Kamera direkt in den Antrag: Amt Nennhausen macht Passbilder selbst

Nennhausen

Als Innenminister Horst Seehofer Ende 2019 ein Gesetz auf den Weg brachte, das vorschrieb, Passfotos für persönliche Dokumente nur noch in den Behörden anzufertigen, die auch das Dokument ausstellen, war der Aufschrei laut.

Fotohändler betrachteten das als Einmischung der öffentlichen Hand in ihr Geschäft. Passfotos mit biometrischen Daten – die können sie ebenfalls herstellen. Der Protest zeigte Wirkung, im Innenministerium wurde der Gesetzentwurf kassiert. Wer ein Passfoto für ein persönliches Dokument möchte, kann weiter zum Fotohändler seines Vertrauens gehen.

Jetzt in Nennhausen

Er muss es aber nicht. In den Rathäusern ist die Technik installiert, um die Bilder anzufertigen. Jüngstes Beispiel ist das Amt Nennhausen. Amtsdirektorin Ilka Lenke stellte die Errungenschaft dieser Tage vor. „Wir haben einen Partner gesucht, mit dem wir das zusammen machen“, erklärt sie.

Nun installierte die Partnerfirma eine Kamera und die Software für den Computer. Dafür bezahlt das Amt eine Nutzungsgebühr. Wer nun einen Reisepass oder einen Personalausweis beantragt, der kann sich sofort fotografieren lassen. „Wir schauen uns dann das Foto an und wenn es in Ordnung ist, wird es sofort in den Antrag eingescannt“, so Ilka Lenke.

Das Passbild muss biometrische Daten enthalten. Quelle: Ken Kullik

Die Amtsdirektorin kann den Protest der Fotohändler nachvollziehen. „Aber gerade in ländlichen Regionen, wo es keinen Fotohändler mehr gibt, ist es ein Vorteil.“ Insbesondere für Senioren sei es beschwerlich, für Passbilder in die Stadt zu fahren.“ Wer in der Stadt wohne und einen Fotohändler sozusagen direkt vor Ort habe, für den sei das etwas anderes.

Im Amt muss der Antragsteller sechs Euro für das Bild bezahlen, das die vorgeschriebenen biometrischen Daten enthält. In einem Jahr werden in der Nenhausener Amtsverwaltung 550 Ausweisdokumente angefertigt. Dazu zählen Reisepässe, Kinderausweise, Personalausweise und vorläufige Ausweisdokumente. Diese Zahlen sind aus dem Jahr 2019, so Ilka Lenke.

Vorher anmelden

Wer ein Ausweisdokument benötigt, der sollte am besten vorher im Einwohnermeldeamt anrufen und um einen Termin bitten. Unter 033878/64929 kann man dann ein Treffen vereinbaren. Grundsätzlich ist die Amtsverwaltung für den Besucherverkehr wegen Corona nur stark eingeschränkt zu erreichen.

Von Joachim Wilisch