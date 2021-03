Warum Buntspecht-Camper in Ferchesar mehr Platz bekommen sollen

Ferchesar

Am 27. März sollte auf dem Campingplatz „Buntspecht“ in Ferchesar eigentlich die Saison beginnen. Doch wie schon im vergangenen Jahr müssen Paul Störk und sein Team das verschieben. Und wieder fällt das wichtige Ostergeschäft aus. Da muss man schon einen breiten Rücken haben. Und Mut. Denn der Campingplatz Buntspecht soll noch einmal wachsen. Die Fläche befindet sich direkt hinter den Versorgungsgebäuden und dem Check in Richtung Westen.

Im vergangenen Jahr wurde es Mitte Mai, bis das Team vom Campingplatz „Buntspecht“ loslegen durfte. Dann allerdings erlebten die Mitarbeiter in dem Vier-Sterne-Campingpark einen Ansturm, wie sie ihn niemals erwartet hätten. Havelland statt Gardasee und türkischer Riviera – aus dem ganzen Land kamen Gäste, um sich auf dem abgeschiedenen Platz mitten im Wald und direkt am See zu erholen. Sogar aus den Niederlanden und Dänemark reisten Urlauber an.

Gelebte Philosophie

Paul Störk hatte den Platz 2005 gekauft, drei Jahre in das marode Anwesen investiert und im Herbst 2008 wieder eröffnet. Mit Camping hatte Störk bis dahin aber gar nichts zu tun. Inzwischen ist Störk viel mehr als nur der Eigentümer dieser Anlage – er lebt seine Tourismus-Philosophie am Rande von Ferchesar aus.

Und alle helfen mit. Sohn Marcel Lydzius ist der Platzmeister. Karina Arndt ist die Betriebsleiterin. Im vergangenen Jahr war der Platz immer wieder komplett ausgebucht. Camping war plötzlich die Alternative – auch für Urlauber, die mit dieser Art, den Urlaub zu verbringen, eher wenig am Hut hatten. Und auch diese Gäste werden wohl wiederkommen. Denn auch im Jahr 2021 steht vielen Urlaubern in Deutschland der Sinn noch nicht nach der großen weiten Welt. Ferchesar darf es gerne noch einmal sein.

13 Mitarbeiter waren 2020 allein auf dem Platz beschäftigt. Acht weitere arbeiteten im Restaurant.

Die Gaststätte ist der zentrale Bau. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Investitionen in die Corona-Hygiene haben sich gelohnt. Sie sind in diesem Jahr bereits vorhanden. Waschbecken sind abgeteilt und Abstandsmarkierungen auf dem Boden geklebt. Im Restaurant stehen die Tische weiter auseinander und es gibt zusätzliche Sitzplätze im Freien. Wenn es losgeht, sind Störk und sein Team gewappnet.

Hoffnungsfunken

Ein Funken Hoffnung glühte, als die Rede davon war, autarken Urlaub im eigenen Bundesland – zum Beispiel in Wohnmobilen oder Ferienhäusern zuzulassen. Doch davon ist derzeit keine Rede. Der Vizepräsident des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Brandenburg (BVCD), Jörg Klofski, weiß: „Die meisten Plätze waren zu Ostern ausgebucht.“ Der Geschäftsführer der TMB, Dieter Hütte, bestätigt: „Der Ausfall des Ostergeschäfts sei „bitter.“

Im Sommer 2019 war eine Delegation der TMB zusammen mit Vertretern der Landesregierung auf dem Buntspecht-Gelände unterwegs. Damals im Rahmen der Werbekampagne „Es kann so einfach sein“. Die Regierungsvertreter zeigten sich voll des Lobes. In Gesprächen mit Urlaubsgästen erfuhren sie, wie beliebt der Campingpark inzwischen ist.

Campingpark „Buntspecht“: Senjor-Chef Paul Störk kaufte 2005 den Campingpark „Buntspecht“, den er gemeinsam mit seinem Sohn Marcel Lydzius führt Quelle: Uwe Hoffmann

Kürzlich ist die Tourismus-Marketing Brandenburg in Kooperation mit den regionalen Tourismusorganisationen Brandenburgs und vielen Partnern der Brandenburgischen Tourismuswirtschaft mit der Initiative „Gastfreundschaft mit Verantwortung“ an den Start gegangen.

Auch in der Reiseregion Havelland sind jetzt die ersten Unternehmen mit dabei. Unter anderem der Campingpark Buntspecht.„Bei uns spielt sich das Leben überwiegend draußen ab, das ist genau das Richtige in diesen Zeiten,“ sagt Marcel Lydzius, der zur Präsentation der Partnerschaft die Eigentümer vertrat. „Eine sehr wichtige Besonderheit ist, dass die Caravan- und Wohnmobilstellplätze sechs bis sieben Meter vom nächsten Stellplatz entfernt sind. So ist Abstand garantiert und wir verzichten lieber aufgrund dieses Qualitätsmerkmales auf vermietbare Fläche. Unsere Anlage ist weitläufig, inmitten von Wald und Wasser, die Gäste verteilen sich, hier ist niemand eingeengt oder eingezäunt. Auch die Bungalows und die Zeltplätze bieten hervorragenden Abstand“, so Lydzius.

Die Zukunft

Aber wie geht es nun weiter? Das Bauverfahren für die zusätzliche Fläche ist auf den Weg gebracht. Die Gemeindevertretung Stechow-Ferchesar hatte das auf der Tagesordnung. Bis hier allerdings Wohnwagen oder Bungalows stehen, wird noch einige Zeit vergehen. Für dieses Jahr kündigt der Campingplatz an, an der ausgebauten Steganlage so genannte Huckleberrys Flöße bereit zu halten. Damit kann man, ohne einen Führerschein zu benötigen, über den Hohennauener Ferchesarer See. Zudem werde das Schiff „Alte Liebe“ für Passagierrundfahrten bereit liegen.

In den Startlöchern stehen auch die Teams der anderen Campingplätze in der Region. In Steckelsdorf warten die Eigner ebenfalls darauf, endlich wieder öffnen zu dürfen.liegen.

Die Bungalows sind bei Touristen beliebt. . Quelle: Norbert Stein

In kleineren Gemeinden rund um den See hofft man indes, dass sich die Camper möglichst auf offiziellen Plätzenoffizielle Plätze – wie den Campingpark Buntspecht – niederlassen. Im vergangenen Jahr gab es an manchen Wochenenden kaum noch einen Platz am Seeufer, weil die Camper überall nach einem Platz suchten.

Von Joachim Wilisch