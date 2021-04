Nennhausen/Buckow/Garlitz

Die Autos fahren zwar in Garlitz schon seit einigen Wochen auf der sanierten Dorfstraße. In Buckow war die Straße aber noch früher fertig, der Nennhausener Abschnitt ebenfalls. Die Kreisstraße 6332 von Nennhausen bis Garlitz ist saniert. Das hat die Kreisverwaltung nun zum Anlass genommen, doch noch mal zu einem Termin nach Garlitz zu laden – an der neuen Bushaltestelle.

Es sei ein großes Projekt gewesen, sagte Landrat Roger Lewandowski (CDU). „Auch, wenn man die Länge der Straße berücksichtigt, von Nennhausen bis Garlitz.“ Bis die Bauarbeiter anfangen konnten, verging allerdings Zeit. Denn die Kreisstraße wurde mit Landesmitteln saniert, weil das Land die Straße an den Kreis abgegeben hatte.

Schon länger läuft bei der Landesregierung die Umstrukturierung der Straßen. Landesstraßen sollen zu Kreisstraßen werden und Kreisstraßen zu Gemeindestraßen. Allerdings nimmt der Kreis nur Landesstraßen in die eigene Regie, wenn sie vom Land entsprechend hergerichtet sind. Die Gespräche brauchten also Zeit, zumal der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit im Boot saß. „Die Straße endet ja nicht an der Kreisgrenze", so Landrat Lewandowski am Donnerstag.

Landrat Roger Lewandowski (hinten am Tisch) erinnert an den Werdegang. Quelle: Joachim Wilisch

Vergessen sind nun auch die vielen Behinderungen, die sich in der Bauzeit ergeben haben. Ab dem 17. August 2020 war die Ortsdurchfahrt Garlitz gesperrt. Die Arbeiten sollten bis zum Jahresende dauern – anvisiert war der 18. Dezember. Für diejenigen Autofahrer – etwa aus Barnewitz – die nach Rathenow wollten, war die direkte und schnellste Verbindung damit weitere vier Monate unterbrochen. Die Route über Garlitz und Buckow in die Kreisstadt war rund 25 Kilometer lang.

Langer Umweg

Die überörtliche Umleitungsstrecke über Marzahne, Mützlitz, Gräningen und Bamme nach Rathenow mit rund sechs Kilometern länger. Umleitungen, Krach und Staub belästigten die Anwohner. Nun haben sie aber in allen drei Orten eine Straße mit großzügig angelegten Gehwegen und neuen Bushaltestellen. Wie die Nennhausener Amtsdirektorin Ilka Lenke betonte, sei dies gerade in Buckow und Garlitz schön zu sehen. „Es ergibt sich ein besonders weiter Blick.“

Somit wurde auch der Ende Juli 2017 eingeweihte ‚Garlitzer Geschichtenweg’ mit seinen im Ort verteilten 19 Stationen noch mal aufgewertet. Auch die zwei gegenüberliegenden Bushaltestellen an der Gartlitzer Dorfstraße im Dorfzentrum wurden neu und damit verkehrssicherer gestaltet. Am Dorfanger trifft die moderne Asphaltstraße nun auf die 2019 zum Teil sanierte historische Pflasterung mit Kopfsteinen um die Dorfkirche herum. Neue Gehwege und Straßenlampen, ein schön gestaltetes Umfeld.

Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe aus Garlitz (rechts) hatte einen Stein dabei. Quelle: Joachim Wilisch

Die Ortsvorsteher Ralf Albrecht (Buckow) und Gudrun Lewwe (Garlitz) freut das. Wie immer beim Straßenbau, haben mehrere Ausführende zusammengewirkt. Die Gehwege wurden zu 90 Prozent gefördert und waren Angelegenheit der Gemeinde. Die Deckensanierung der Straße wiederum hatte der Landkreis in seiner Obhut, denn die Durchfahrt ist eine Kreisstraße. Wie Ralf Albrecht hinzufügt, werde der Weg schon intensiv genutzt.

Landrat Roger Lewandowski ging auch noch einmal auf die Alleenbäume ein, die zwischen Buckow und Garlitz gefällt wurden. Einwohner beider Dörfer hatten sich mit roten Kreuzen in der Hand auf die Baumstümpfe gestellt, weil sie damit nicht einverstanden waren. Inzwischen sind zwischen Garlitz und Buckow 200 Ahorn- und Ulmenbäume nachgepflanzt worden.

Protest der Einwohner

Es gab längere Debatten, weil die Nachpflanzung der Allee mit dem Trappenschutz nicht gleich in Einklang zu bringen war. Und Ansitze für Greifvögel wurden ebenfalls errichtet. Roger Lewandowski bezeichnete die Vorfälle von damals als „kleines Kommunikationsproblem“, das schnell aufgelöst worden sei. Nach der Sanierung mehrer Straßenabschnitte ist nun die gesamte K 6332 in saniertem Zustand wieder frei befahrbar. Und weil die Bürger in Garlitz bei der Sanierung nicht zur Kasse gebeten wurden, gab es hier auch keine Probleme.

Nach der Sanierung sind die Gehwegbereiche in Garlitz sehr schön geworden. Quelle: Joachim Wilisch

Darauf wies ausdrücklich noch einmal der Bürgermeister der Gemeinde Märkisch Luch, Andreas Tutzschke, hin. Wenn ein Straßenausbaubeitrag fällig gewesen wäre, so deutete er im Gespräch mit dem Landrat an, wäre nicht sicher gewesen, ob die Bürger im Ort das tatsächlich mitgetragen hätten. Lewandowski machte aber klar, dass diese Lösung teuer sei.

Nachdem das Band durchschnitten war, wurde die Bushaltestelle zur Büfettstation umfunktioniert. Flexibel muss man sein.

Von Joachim Wilisch